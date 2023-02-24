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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭董也稱讚！政院推短中長期計畫解決蛋荒　陳建仁估3月達供需平衡

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

陳建仁24日率部會閣員至立院報告並備質詢，國民黨立委曾銘宗質詢時詢問缺蛋議題。對此，陳建仁回應，政院目前有短中長期解決方案，按照這樣的努力，政院預期3月的時候能夠達到供需之間平穩。

對於蛋荒議題，鴻海創辦人郭台銘二天前才發文痛斥「剩蛋快樂」，今（24）日一早則在臉書上再發文，這一次盛讚政府是「行動內閣，苦民所苦；蛋荒問題，果決行動！」

陳建仁上週施政報告遭到藍營杯葛，今首次至立院備詢，曾銘宗質詢時質疑缺蛋問題，陳建仁表示，這次缺蛋理由主要有二，第一是禽流感盛行、第二是氣候異常變化，蛋雞數目確實有減少，目前有短中長期解決方案，短期希望蛋有橫向調配，跟加工業者做調度，也加強專案進口，按照這樣的努力，政院預期3月的時候能夠達到供需之間平穩。

陳建仁強調，蛋雞產蛋的問題有一些不是人為可以控制，包含禽流感跟氣溫問題，尤其今年禽流感狀況特別嚴重。

曾銘宗喊話，標準可以寬鬆點，能不能4月前讓民眾都能買到雞蛋，敢不敢保證？陳建仁表示，雞蛋供應受到很多因素影響，會努力朝這樣的目標前進，當然希望缺蛋問題不要給民眾太大困擾。

曾銘宗指出，陳建仁號稱溫暖堅韌，結果目前缺蛋、缺水還缺藥，「是3缺內閣」。陳建仁表示，自己不同意這樣的說法，缺蛋、缺水、缺藥確實都受到氣候跟國際供應鏈影響，缺水部分，經濟部去年就有所評估、並作相關調度，目前各水庫蓄水量大概在24%至89％之間，中部跟北部水情不錯，但南部確實面臨一些問題。

缺藥問題部分，陳建仁指出，衛福部已經做出因應，包含國內學名藥藥廠增加產量，一些藥物也跟醫院、診所做調度，缺藥問題已經有所緩解。
 

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