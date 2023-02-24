美國億萬金融富豪突逝世　享壽78歲！傳紐約辦公室中輕生

▲美國億萬富翁金融家湯瑪斯．李（Thomas H. Lee）於當地時間23日逝世，享壽83歲。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

身價20億美元的美國私募股權投資先驅湯瑪斯．李（Thomas H. Lee）於23日被證實死亡，享壽78歲。家屬在聲明中表達悲痛，並請求外界尊重隱私。紐約警察局則表示，當天上午在第五大道767號大廈發現一名78歲男性死亡，而地址正是他創立的投資公司本部。《紐約郵報》指出，警方消息人士透露他死於舉槍自盡。

根據BBC報導，湯瑪斯．李家族的友人兼發言人希特里克（Michael Sitrick）聲明指出，他是聞名全球的私募股權投資先驅、一位成功的企業家，但同時也是一位盡職的丈夫、父親、祖父、手足、朋友和慈善家，總是把別人的需求擺在優先，「我們都很心碎，請求大家尊重我們的隱私。」但他沒有提及死因。

US private equity billionaire Thomas H Lee dies aged 78 https://t.co/Da63O3wqe3 — Financial Times (@FT) February 24, 2023

紐約警察局向BBC表示，周四（23日）上午約11時10分接獲曼哈頓第五大道767號大廈一間辦公室的911報案電話，急救人員到場後立即宣布一名78歲男子死亡，但將由法醫確定死因。報導稱，這個地址正是湯瑪斯．李創立的投資公司總部。《紐約郵報》引述警方消息人士稱，湯瑪斯．李是在辦公室舉槍自盡，但說法暫未獲獨立證實。

據《富比士》統計數據，湯瑪斯．李死亡當時身價大約是20億美元（約新台幣600億元）。報導指出，湯瑪斯．李被視為第一批使用槓桿收購（LBO）的金融家，於1974年創辦了Thomas H. Lee Partners, L.P.私募股權公司，在藝術與教育方面也是一位著名的慈善家。

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