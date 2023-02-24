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強化到院前救護技能　四大與麻新擬真到院前心肌梗塞實境

▲台南市消防局第四大隊於24日上午與麻豆新樓醫院，辦理心肌梗塞實境演練緊急救護訓練課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊於24日上午與麻豆新樓醫院，辦理心肌梗塞實境演練緊急救護訓練課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊於24日上午與麻豆新樓醫院，辦理心肌梗塞實境演練緊急救護訓練課程，由麻豆新樓心臟內科團隊提供急性心肌梗塞實境演練。

▲台南市消防局第四大隊於24日上午與麻豆新樓醫院，辦理心肌梗塞實境演練緊急救護訓練課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四大隊參訪24小時運作心導管室，除強化第一線緊急救護執行人員到院前處置技能，亦瞭解到院後心導管運作實務；課程也加入困難輸液擬真情境，以利執行緊急救護勤務時更即時與清晰判定。

▲台南市消防局第四大隊於24日上午與麻豆新樓醫院，辦理心肌梗塞實境演練緊急救護訓練課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四大隊蔡國保大隊長特頒發感謝狀，感謝麻豆新樓醫院提供師資以及辦訓場地，四大隊緊鄰台南科學園區，發展迅速，近年心臟疾病案件數有逐年提升之趨勢，有鑑於心臟疾病為國人十大死因之一，尤以發作快、死亡率高的心肌梗塞，救援時間更是分秒必爭，因此與溪北地區具備24小時心導管室的麻豆新樓合作，擬真心肌梗塞實境，強化救護員技能，亦提醒民眾如有症狀應立即撥打119，將以就近與適當之原則提供優質救護服務。

▲台南市消防局第四大隊於24日上午與麻豆新樓醫院，辦理心肌梗塞實境演練緊急救護訓練課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆新樓醫院提供24小時心導管治療服務，台南市消防局救護車均備有12導程心電圖設備與網路傳輸功能，急診醫師能即時判讀與立即啟動到院後心導管室手術準備，盡早打通阻塞的血管，對於病人癒後生活品質能有極大的助益。

▲台南市消防局第四大隊於24日上午與麻豆新樓醫院，辦理心肌梗塞實境演練緊急救護訓練課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆新樓醫院劉啓擧院長表示，消防局第四大隊與麻豆新樓合作辦理精進消防人員救護實務訓練，除可強化消防人員救護技能外，更能藉由參訪醫院，了解救護員前端精準的判斷與處置，助於醫院提前掌握打通血管時間，團隊協力共同提升救護與醫療品質，共同為台南市民鄉親福祉努力。

▲台南市消防局第四大隊於24日上午與麻豆新樓醫院，辦理心肌梗塞實境演練緊急救護訓練課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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