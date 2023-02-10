出任務救到自己人！他離死神很近　消防甜姐兒搶黃金時刻救人

▲3年救援資歷的周奕君與才工作3個月的學弟邱冠銘聯手救回「自己人」。（圖／新竹縣消防局提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

近來氣溫乍暖還寒，正是心肌梗塞好發時節，新竹縣政府消防局豐田消防分隊10日上午出勤一起胸痛案件，以十二導程心電圖機監測後發現疑似心肌梗塞，經緊急送醫後直送心導管室，患者成功撿回一命。

豐田消防分隊10日上午8時許接獲一起民眾胸痛求救電話，救護人員周奕君及邱冠銘到場後發現患者正坐在家門外椅子上直冒冷汗，患者表示自己肢體無力、胸口疼痛且延伸到肩膀，稍早曾有嘔吐情形。

▲周奕君及邱冠銘在消防車上示範如何操作十二導程心電圖。



周奕君一聽直覺不對勁，立刻以隨車的十二導程心電圖機監測，約10秒後出現疑似心肌梗塞警訊，資料上傳醫師指導群組後也收到肯定的回覆；穩定患者情緒後，周奕君先協助他坐上擔架床，給予適當氧氣後迅速送往中國醫藥大學新竹附設醫院救治。

有消防甜姊兒之稱的周奕君年僅23歲，從事消防工作卻已有3年資歷，她到場後才發現患者是分隊防火宣導的志工先生，但還是按照平日訓練的流程冷靜評估處置，這次和才工作3個月的學弟邱冠銘聯手救回「自己人」感到很欣慰。

中國醫藥大學急診室主任游俊豪指出，心肌梗塞必須和時間搶命，需在患者到達急診10分鐘內成診斷、30分鐘內施行心導管手術、90分鐘內打通阻塞的血管後，若心肌梗塞超過8小時，就會因為心臟肌肉缺血，導致肌肉壞死或纖維化，造成心臟缺損不可逆的後果。

▲透過醫師指導Line群判讀診斷後，心電圖資料會再立即轉傳權責醫院，爭取患者醫到院時醫療人員立刻接手處置。

因此，急診室在收到心電圖報告後、患者到院前，即經急診醫師診斷，確認為心肌梗塞後，立刻啟動導管室一系列準備，待接觸患者後接手處置。

本次的患者過去雖無心臟病史但有高血壓。游俊豪解釋，高血壓患者的血管管壁經常是硬化增厚，在血管變窄下就容易引發血栓形成，進而導致阻塞。心肌梗塞發生時最常出現的症狀為胸悶、胸痛、呼吸急促、肢體無力及冒冷汗，還有些人的疼痛會延伸到左肩或是背部，其中三高患者、有抽菸習慣、肥胖及有心臟疾病的家族史等都屬於高危險族群，如果出現胸悶現象、當感覺不適時，建議立即就醫。

新竹縣消防局從2016年開始推行「到院前實施十二導程心電圖監測」，只要是主訴胸痛、胸悶的患者，救護人員都會在現場為其量測心電圖，透過即時通訊軟體Line將心電圖上傳至線上指導醫師群組即時判讀，一旦認定為急性心肌梗塞並需要緊急手術，就會直接送往專責醫院，去年度新竹縣有29件被偵測為疑似心肌梗塞案件，其中19件到院後接受心導管等手術治療，患者經手術後恢復良好，成功拯救19個家庭。