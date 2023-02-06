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社會 社會焦點 保障人權

男家中突失去心跳倒地　救護人員持「電鑽」在15分鐘內讓他醒

▲▼救護。（救護示意圖／記者陳雕文攝）

▲救護人員迅速將男子從鬼門關拉回。（救護示意圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一名男子日前在家中突然心肌梗塞倒地，在旁的妻子見狀立即撥打119救護車到場，警消到場發現他無呼吸無脈搏，呈現心肺功能停止狀態，對男子施行CPR急救，現場除了電擊之外，還拿出了「救命的電鑽」，15分鐘內即幫助男子恢復生命徵象，目前在加護病房治療中。

▲▼電動骨針。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲電動骨針可將針頭打進骨內，幫助強心藥物更迅速注射患者體內。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，46歲陸姓男子上月31日晚間11點多，在家中突然呼吸急促之後便失去意識，據家屬表示，陸男在半個月前才因心肌梗塞做心導管手術，救護人員唐健豪、張仁樺、趙得岑、葉奕均等4人迅速展開急救，對男子施行CPR、電擊1次並施打骨針及強心針藥物，幫助陸男恢復呼吸，到院後裝置葉克膜維生系統轉入加護病房觀察，目前狀況逐漸好轉。

隊員唐健豪表示，以往注射強心劑藥物大約要花費12~15分鐘，藉由電動骨針大約可以縮短到7~9分鐘內將藥物打進去患者身體內，目前新北市消防局授權99名高級救護技術員施打電動骨針。

據了解，1組電動骨針要價約新台幣6萬多，每次施打一針需2700元所費不貲，在國外，骨針使用在患者身上已行之有年，並且成功的施打率可高達98%，縮短給予強心劑的時間以增加存活機率。

▼救護人員以電動骨針爭取救命時間。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼電動骨針。（圖／記者陳雕文翻攝）

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