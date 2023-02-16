夫病發「心臟停止跳動」！人妻醫院哭求白沙屯媽　他奇蹟康復徒步還願

▲老公康復後，繼續跟隨白沙屯媽祖腳步。（圖／原PO授權提供）

記者朱祖儀／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香已經邁入第5天，吸引許多信徒一路追隨祈福。一名人妻也分享自己的故事，透露丈夫先前因為突發性心肌梗塞，導致心臟停止跳動，無助的她只能在醫院向白沙屯媽祖祈禱，所幸在醫師搶救以及媽祖保佑下，最後丈夫順利康復，今年繼續跟隨白沙屯媽祖一起徒步進香。

原PO在臉書「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」透露，7個月前老公因為突發性心肌梗塞，在她面前心臟停止跳動，「生死真的僅在一線之間」，無助的她只能在醫院的心導管室外呼喊著白沙屯媽祖，希望能得到保佑，讓老公可以平安度過生死關頭，繼續追隨媽祖的腳步。所幸最後在醫師治療及白沙屯媽祖保佑下，老公順利恢復健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年「粉紅超跑」起駕前，原PO也開始替老公和兒子準備隨行物品及緊急用藥。起駕第1天老公和兒子就一路跟著白沙屯媽祖徒步進香，「沿路兒子也貼心的一直注意著爸爸的狀況，叮嚀他休息、喝水」，接著因為小孩開學，老公就獨自跟隨媽祖，她則在後方開車跟隨，「看著你向我走來，心裡真的好感動」。她也說很感謝白沙屯媽祖保佑賜福，讓老公可以平安度過難關。

▲原PO看到康復後的老公相當感動。（圖／原PO授權提供）

不少網友看到後都相當感動，「好感人！祝福您們全家平安、幸福」、「超感動的，媽祖婆會一直保佑的，大家平安」、「天氣冷，要多注意安全哦」、「沒有什麼比健康還重要」、「好感動喔，媽祖會繼續保佑，這個先生也好有心」、「在公司差點噴淚，好感動，好美的愛情」、「太感動了，今天有看到大哥，加油」、「好感動喔，祝您們全家一路平安順遂，媽祖保佑」。

原PO接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，也透露其實她和老公本來都是很鐵齒的人，一開始是她先從朋友那邊聽到白沙屯媽祖進香的故事，才開始想要去拜拜，在那之後曾想找老公一起去，但對方都沒有意願。直到7、8年前，朋友邀請老公一起去參加徒步進香，剛好可以替原PO生病的父親祈福，所以他們就一起去了，沒想到回家之後，老公變得比她還要虔誠，之後每年都會幫家人報名。

原PO透露，因為老公很虔誠，所以對方發病當晚，她才會想向白沙屯媽祖祈求，「一切真的都是緣份」。她也說在送急診前，有讓老公先含舌下錠，而裝藥的小罐子是先前和香燈腳結緣的，外包裝是Q版的白沙屯媽祖，老公的舌下錠一直都是用那個小罐子裝著並帶在身上。

▲用來裝舌下錠的小罐子。（圖／原PO授權提供）

但原PO也提醒，其實急性心肌梗塞發生當下是很危急的，因此如果發現症狀出現，一定要立即就醫，呼籲民眾切勿過度迷信，「其實要說是神蹟，我更覺得媽祖娘娘是我們心靈的支柱，在我們最無助的當下，能支撐著我們渡過難關」。