　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夫病發「心臟停止跳動」！人妻醫院哭求白沙屯媽　他奇蹟康復徒步還願

▲▼。（圖／原PO授權提供）

▲老公康復後，繼續跟隨白沙屯媽祖腳步。（圖／原PO授權提供）

記者朱祖儀／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香已經邁入第5天，吸引許多信徒一路追隨祈福。一名人妻也分享自己的故事，透露丈夫先前因為突發性心肌梗塞，導致心臟停止跳動，無助的她只能在醫院向白沙屯媽祖祈禱，所幸在醫師搶救以及媽祖保佑下，最後丈夫順利康復，今年繼續跟隨白沙屯媽祖一起徒步進香。

原PO在臉書「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」透露，7個月前老公因為突發性心肌梗塞，在她面前心臟停止跳動，「生死真的僅在一線之間」，無助的她只能在醫院的心導管室外呼喊著白沙屯媽祖，希望能得到保佑，讓老公可以平安度過生死關頭，繼續追隨媽祖的腳步。所幸最後在醫師治療及白沙屯媽祖保佑下，老公順利恢復健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年「粉紅超跑」起駕前，原PO也開始替老公和兒子準備隨行物品及緊急用藥。起駕第1天老公和兒子就一路跟著白沙屯媽祖徒步進香，「沿路兒子也貼心的一直注意著爸爸的狀況，叮嚀他休息、喝水」，接著因為小孩開學，老公就獨自跟隨媽祖，她則在後方開車跟隨，「看著你向我走來，心裡真的好感動」。她也說很感謝白沙屯媽祖保佑賜福，讓老公可以平安度過難關。

▲▼。（圖／原PO授權提供）

▲原PO看到康復後的老公相當感動。（圖／原PO授權提供）

不少網友看到後都相當感動，「好感人！祝福您們全家平安、幸福」、「超感動的，媽祖婆會一直保佑的，大家平安」、「天氣冷，要多注意安全哦」、「沒有什麼比健康還重要」、「好感動喔，媽祖會繼續保佑，這個先生也好有心」、「在公司差點噴淚，好感動，好美的愛情」、「太感動了，今天有看到大哥，加油」、「好感動喔，祝您們全家一路平安順遂，媽祖保佑」。

原PO接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，也透露其實她和老公本來都是很鐵齒的人，一開始是她先從朋友那邊聽到白沙屯媽祖進香的故事，才開始想要去拜拜，在那之後曾想找老公一起去，但對方都沒有意願。直到7、8年前，朋友邀請老公一起去參加徒步進香，剛好可以替原PO生病的父親祈福，所以他們就一起去了，沒想到回家之後，老公變得比她還要虔誠，之後每年都會幫家人報名。

原PO透露，因為老公很虔誠，所以對方發病當晚，她才會想向白沙屯媽祖祈求，「一切真的都是緣份」。她也說在送急診前，有讓老公先含舌下錠，而裝藥的小罐子是先前和香燈腳結緣的，外包裝是Q版的白沙屯媽祖，老公的舌下錠一直都是用那個小罐子裝著並帶在身上。

▲▼。（圖／原PO授權提供）

▲用來裝舌下錠的小罐子。（圖／原PO授權提供）

但原PO也提醒，其實急性心肌梗塞發生當下是很危急的，因此如果發現症狀出現，一定要立即就醫，呼籲民眾切勿過度迷信，「其實要說是神蹟，我更覺得媽祖娘娘是我們心靈的支柱，在我們最無助的當下，能支撐著我們渡過難關」。

ET快訊
夏玉順是誰？　劉文正「超級經紀人」爭議起底
早知劉文正死訊是烏龍？　她發文藏線索
一圖揭房貸補貼多荒謬！　他嘆：幫不了負擔最重族群
200顆「白帶魚頭」亂丟環溪步道！　密集魚眼噁照曝
快訊／28歲騎士詭異飛越「3層圍籬」　摔14米深立井慘死
快訊／高挑美女遭國安局退訓！　PTT怒發文下場慘了
壽司郎翻版！　高雄男「口水壽司放回去」：就是故意的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

粉紅超跑突「狂撞貨車25秒」！車主淚曝感人內幕：媽祖婆來找人了

想上廁所被載到摩鐵「聊滿3hrs」！她一查卻嚇慘　驚覺逃一劫

網購包裝減量「7／1起實施」　環保署：不得使用PVC

嘉藥「實習指導藥師培訓工作坊」　培育關懷藥師菁英

麻將一把爽贏23萬！友人「自摸超狂1牌局」曝光　網驚：起雞皮疙瘩

網路塞3個月！連江縣長率眾立院抗議：漠視離島居民權益

周杰倫哪首歌最猛？「18年前經典作品」被狂點名　網友喊：太難選

首屆台南車展盛大登場　黃偉哲加碼「TAINAN搖滾春天演唱會」

帶著母親遺照、視障父親、腦麻兒子　他們追隨白沙屯媽祖圓夢

7寶媽林叨Sydney「挺6月肚登百岳」拉繩攀爬！全場驚：最強孕婦

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

想上廁所被載到摩鐵「聊滿3hrs」！她一查卻嚇慘　驚覺逃一劫

網購包裝減量「7／1起實施」　環保署：不得使用PVC

嘉藥「實習指導藥師培訓工作坊」　培育關懷藥師菁英

麻將一把爽贏23萬！友人「自摸超狂1牌局」曝光　網驚：起雞皮疙瘩

網路塞3個月！連江縣長率眾立院抗議：漠視離島居民權益

周杰倫哪首歌最猛？「18年前經典作品」被狂點名　網友喊：太難選

首屆台南車展盛大登場　黃偉哲加碼「TAINAN搖滾春天演唱會」

帶著母親遺照、視障父親、腦麻兒子　他們追隨白沙屯媽祖圓夢

7寶媽林叨Sydney「挺6月肚登百岳」拉繩攀爬！全場驚：最強孕婦

要不要秒回、小劇場一堆　4大暈船仔行為掀共鳴

太狠了！男猥褻兒童怕被捕　揮刀自宮「毀根滅跡」

預售案衝上8字頭　在地：「瘋城」買氣外溢2大重劃區

心理師推5招「讓人愛上你」！　2原因常被騙感情：想證明自己有人要

毛毛你在哪／13歲瑪爾蘆洲三民路失蹤　媽喊話：快回家再一起旅行

想上廁所被載到摩鐵「聊滿3hrs」！她一查卻嚇慘　驚覺逃一劫

有細紋就來不及後悔！預防保養眼周撥筋6步驟　解決細紋、暗沉等老化問題

點17杯只拿2杯！棄單大吃霸王餐　滷味飲料都要騙...A餐女落網

北韓小公主金主愛頻亮相！　美專家：恐與金正恩「心靈創傷」有關

網購包裝減量「7／1起實施」　環保署：不得使用PVC

巴拉圭總統「世界需要台灣」　「巴拉圭控制疫情是因台灣的協助」

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

「雨水」要來了！　全台變天時間曝

白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

南部「神奇1超市」他淚推爆！一家3口晚餐不到100元

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

粉紅超跑狂撞貨車！車主淚曝：媽祖婆來找人了

「3生肖」財運噴發　有望一夜致富

更多熱門

相關新聞

慣竊隨白沙屯媽祖進香一路偷　警抓到人了

慣竊隨白沙屯媽祖進香一路偷　警抓到人了

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，12日起駕展開為期9天8夜進香南下北港朝天宮進香，所到之處無不人山人海，上萬香燈腳虔誠追隨，昨（15）日有民眾在白沙屯媽祖粉絲團出兩段影片，並指出方便借你們廁所不是方便你們拿東西，並呼籲大家注意此人，也有一名司機貼出竊賊照片指出他偷拿車上物品。

黑狗將軍跳炮陣邀入宮　媽祖思考30秒衝了

黑狗將軍跳炮陣邀入宮　媽祖思考30秒衝了

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前

白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前

白沙屯媽鑾轎駐駕西螺廣福宮過夜

白沙屯媽鑾轎駐駕西螺廣福宮過夜

關鍵字：

心肌梗塞心臟停止跳動白沙屯媽祖康復還願

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

劉文正還活著！　伊能靜微博首發聲

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面