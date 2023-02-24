破局了！隋棠遭控噪音擾鄰「2次調解未果」　法院將開庭審理

▲隋棠與鄰居協調未果，法院將開庭審理。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

女星隋棠夫婦與樓下鄰居爆發噪音糾紛，雙方溝通多次未果鬧上媒體版面，鄰居去年告上法院，2月中旬第二次調解仍破局，法官將擇期開庭審理。

1月18日晚上10時許，中山分局大直派出所接獲報案，有民眾檢舉樓上住戶（隋棠家）發出聲響妨害安寧，警方立刻前往該棟大樓7樓與報案人聯繫，在現場與報案人確認狀況時，有聽見天花板傳出踱步聲音，但只是稍微持續2秒就結束，也立刻上樓查看狀況。

▲隋棠被樓下住戶檢舉妨害安寧，警員到7樓聽見天花板有腳步聲，上樓按門鈴卻無人應門。（圖／記者張君豪翻攝）

隋棠所住的大直豪宅每層有2戶，警方按了隋棠住處的門鈴無人回應，且上樓後就沒有聽到住處內有任何聲響，但現場處理警員表示，因為一般腳步聲不太會發出聲響，當時有聽見稍微重的腳步聲，類似跳躍、踩東西等情形，但大約僅2秒就沒有了。

爭議傳出後，隋棠在臉書PO文表示，當天一家人都在花蓮旅遊，且家裡只有看護以及狗，但鄰居表示，當天是隋棠所演出的賀歲片首映會，隋棠也出席活動，不可能在花蓮，也希望隋棠公布發票、單據。

鄰居為了維護自身權益，委由律師對隋棠夫妻提出民事告訴，去年12月以及今年2月法院皆安排調解，不過2次全破局，法官將擇期開庭審理。