陸軍上校幫中共刺探軍情　穿軍服宣誓「月收4萬內應費」下場曝

▲前陸軍上校向德恩（右）涉嫌被邵維強（左）吸收當共諜，還穿著軍服宣誓效忠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

前陸軍步訓部作發室上校主任向德恩（49歲）去年9月27日突遭檢調直接從營區帶走，後被法院以貪污、國安法等罪收押，檢、調查出，向德恩被媒體高層的邵維強吸收，收取每個月4萬元的「內應費」，幫助探軍情，向德恩還曾穿著軍服宣誓效患，還簽署投降承諾書，以表明對中共的效忠，檢方依貪污罪將他起訴，法院審理後，今（24）日判向德恩徒刑7年6月，褫奪公權4年。

這起共諜疑雲是由高雄地檢署主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬、甘若蘋共同指揮法務部調查局國家安全維護工作站、國防部政治作戰局軍事安全總隊偵辦，全案國防部跳過軍事安全總隊直接向檢察總長報告，總長透過高檢署交辦給相關地檢署偵辦，首先鎖定陸軍步訓部作發室上校主任向德恩，去年9月27日調查局國安組直接南下搜索，進入鳳山營區把向德恩帶走。

▲向德恩宣誓對中共效忠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，向德恩官拜上校，曾任金防部金門守備大隊長、陸軍564旅副旅長，8軍團作戰處上校副處長等職，今年6月1日調任步訓部作發室，而涉嫌吸收向德恩的邵維強也是軍官退伍，退伍後在金門擔任記者、開旅行社，後來更到某媒體集團的子公司擔任總監，向德恩因為前妻曾是邵維強的旅行社員工而認識，被邵鎖定吸收。

向德恩在2019年10月底被吸收後代號「老張」，邵維強除了平常請向德恩吃吃喝喝、贈送禮物外，還稱中國高級將領向守志為向德恩遠方叔公，並允諾幫助向在國軍升官，未來統一更是前途無限。

離譜的是，向德恩更在2020年1月，身穿軍服宣誓並簽署投降承諾書，內容提到支持兩岸和平統一，效忠祖國，一旦兩岸發生戰爭，會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命。

而邵維強則是在向德恩錄製完影片後，誆稱影片會回傳給習大大，而且事後也每個月付給向德恩4萬元的「內應費」，前後共收了56萬，向德恩被吸收後，多次利用職務之便，向國軍高層刺探軍情，檢方在去年11月偵結，依違反貪污治罪條例將向提起公訴。

高雄地院審理時，據了解，向德恩一改先前否認的態度，坦承犯行，也繳回犯罪所得56萬元，地院今日宣判，依貪污罪判處他徒刑7年6月，褫奪公權4年，全案可上訴。