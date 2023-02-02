SOD是真的！軍校小鮮肉搞上女友媽媽　無緣岳父慘綠怒提告下場曝

▲高雄軍校小鮮肉竟搞上女友媽媽，雙雙遭提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名軍校小鮮肉阿國（化名）在2020年和女友小莉（化名）交往，沒想到阿國卻私下和小莉的媽媽胡女「看對眼」，兩人大演禁忌之戀，不但以「老公、老婆」相稱，也出遊同宿，還互傳性愛影像及鹹濕露骨訊息，小莉的爸爸羅男驚覺兩人關係「不正常」，追問之下才知道老婆「出牆」，不但提離婚，也氣得向阿國及老婆胡女提告求償200萬元，法院審理後，認為阿國及胡女損害羅男配偶權事證明確，判阿國、他父母及胡女需連帶賠償賠80萬元。可上訴。

判決指出，羅男和胡女是2001年結婚，育有2名子女（其中一人為小莉），2020年7月間，軍校生阿國和小莉交往成為男女朋友，經常出入她家，到了10月間，羅男越來越覺得「不對」，阿國不和小莉如膠似漆，反而和老婆胡女「很曖昧」，追問之下，羅女也大方坦承和阿國「有一腿」，羅男氣得要求胡女必須和阿國「劃清界線」，但胡女依然故我，不但繼續在一起，還共同出遊，外宿，甚至互傳煽情影像和露骨訊息。

▲高雄軍校小鮮肉竟搞上女友媽媽，雙雙遭提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

羅男檢視兩人的IG和LINE對話發現，胡女傳「老公我好想你，剛剛一直想著進去摩鐡的畫面，被老公迫不急待的揉揉，溫柔的霸道，好舒服，被背後突襲的揉揉，好回味」、阿國回「我的XX只會朝著老婆的XX進去，還有嘴巴，現在又想要了啦」。胡又傳「老公我也好想XX，好想親親它吸吸它，更想XX衝進來，想著想著就濕濕了」，讓他頭頂冒綠光氣炸。

羅男在隔年1月不但和胡女離婚提告，也向阿國、胡女提告求償200萬元，但因阿國事發時還未滿民事成年的20歲，因此連帶向阿國父母連帶求償。

法院審理時，阿國否認和胡女有性交的行為，且部分對話證據和影像都是編造的，就算有私情，他和胡女損害羅男配偶權的時間僅2個月，求償金額過高，胡女則認為自己在離婚時，已經放棄配偶剩餘財產分配權（約200萬元），應該不需要再賠償了。

法官根據兩人的性愛影像和露骨訊息，認定阿國和胡女損害羅男的配偶權事證明確，判阿國、他父母及胡女需連帶賠償賠80萬元，全案可上訴。