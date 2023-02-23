要追加2.3億！蔣萬安發1500元敬老金　55萬人今年9月「嗶卡」就能領

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內取消發放每年1500元重陽敬老金，後因議會通過自治條例，使時任副市長黃珊珊提出恢復發放解方估每人可拿1200元；但台北市長蔣萬安選前開出支票，承諾發放1500元敬老金。台北市社會局23日表示，今年65歲以上長者確定可拿1500元敬老金，並以四大超商嗶卡領取為主，現金發放為輔，預估55萬人受惠。

由蔣萬安21日上午主持的市政會議中拍板，修正「台北市重陽敬老禮金發放金額標準」第3條及第5條條文案，65歲以上未滿75歲、75歲以上未滿85歲及85歲以上未滿99歲者，可領新台幣1500元，99歲以上長者則領1萬元。據了解，約55萬名台北市65歲以上長者受惠，但也因此要於4月開議前，向議會追加2.3億元預算。

關於發放方式，台北市社會局23日向《東森新媒體ETtoday》表示，重陽敬老金採多元致送方式，今年10月23日為重陽節，北市提前1個月開放「嗶卡」領取，目前有46萬名長者持有敬老卡，可於9月前往4大超商「嗶卡」領取1500元儲值金，也等同於是1500元現金。

台北市社會局指出，北市府仍鼓勵長者使用多元領取方式，倘若長者直至1個月後沒有領，就會進行造冊並以銀行帳戶發放，或請長者到里辦公室領取現金，倘若一直遲遲未領，就會由里長、里幹事親送到家；而99歲以上長者則皆採取里長、里幹事親送。