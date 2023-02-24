　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙北1280月票將退場　蔣萬安喊話：客運、鐵路「中央全額補」

▲▼台北捷運,文湖線,大眾交通運輸,大眾運輸。（圖／記者季相儒攝）

▲台北捷運。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

行政院昨通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中的「促進公共運輸使用方案」包含3大區域的交通月票。台北市長蔣萬安24日表示，雙北1280月票將退場，會有相關配套機制；另外，中央的交通月票納入台鐵、國道客運等中央管轄範圍的大眾運具，蔣也喊話，「這部分中央應全額補貼」。

蔣萬安說，感謝中央昨天拍板1200的交通月票，謝謝交通部王國材部長的溝通協調，台北市當然非常樂見，因為其實很早就開始希望能有其他相關運具的納入，推出1200月票以減輕民眾通勤的負擔，也希望在財務規劃上能永續，現在目前規劃是3年，3年之後還是希望中央能有完整的補助方案。另外，1280退場一定會有相關配套，不讓民眾權益受損。

蔣萬安也喊話，一開始提出來，就是希望中央能就包括公路、台鐵部分，因為是中央管轄的，「應該全額補助」；另外，就是關於機器設備的部分，也應該全額補助，這部分希望中央能聽到地方的聲音。

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

北市交通局長謝銘鴻說，這次行政院公布公共運輸的使用方案，基北北桃都樂觀其成，目前在雙北實施的1280月票，最高的使用量是34萬張，預估如果加入國道、台鐵後，使用量會高達76萬張，「這樣子財務的補貼預算，我們預估大概中央要負擔到55億，地方要負擔26億，那這26億對地方來說是個蠻大的負擔」，所以還是呼籲中央能夠多幫忙，能夠在國道客運跟台鐵全額補助。

媒體追問，26億在中央沒補助的情況下，台北市要負擔多少？謝銘鴻說，目前還沒精準估算，因為牽涉到4個市的各種運具的補貼，不管長途客運、台鐵乃至到捷運，各縣市要用什麼方式來做清分，未來在工作平台會進一步細算。

謝銘鴻說，過去的1280方案，台北市是用「停車管理基金」補貼，未來如果有增加，議會若可以支持的話，編入公務預算也有可能，方案會再跟財主單位來做一個研究。

至於1200月票何時上路？謝銘鴻說，中央有一個補助作業要點，在公布實施後，隨即會提出台北市的企劃書跟中央申請。謝銘鴻說，交通部的目標是7月，會盡量朝這目標努力，但前提是所有設備、人力都能夠準備好，這部分就會盡快，市府會以爭取市民權益為最優先目標。

另外，1200月票中央初步僅規劃3年預算，謝銘鴻說，「雙北1280月票在未來退場，會無縫接軌地銜接，讓民眾的權益不至於受損」，這次特別條例通過的是3年預算，北市呼籲中央有一個長期的規劃，相信中央政府對這部分會有一個完整計畫，不管是要編入公務預算，或是往後去修法，用一些特別基金讓這個制度能夠長遠地穩定地運作下去，他強調，因為這裡面牽涉到業者的成本投入，也牽涉到民眾的習慣，這都要長期地很慎重地考量，財源穩定才是最根本。

謝銘鴻說，1280月票有退票機制，那未來因為月票的這個使用量會增加，所以整個退票的機制怎麼來做，4個市已經說好會研擬一套機制，會再來對外公布說明。

▲▼交通局長謝銘鴻。（圖／記者陳家祥攝）

▲交通局長謝銘鴻。（圖／記者陳家祥攝）

ET快訊
陽明醫哥讚小三「神似田中寧寧又敢玩SM」　空姐妻氣炸
快訊／雲豹上訴成功！　3球員懲處減輕、董事長遭禁賽20場
領到6000元要怎麼花？　一票人「答案超真實」
徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒
大谷翔平蟬聯百大球星第1名！　擊退去年MVP「法官」
20歲女遭囚禁爆打輪流性侵！　差點被賣到泰國
小S看到「41歲長腿人妻」大哭！　合照曝光：我要加油了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

秀新的LINE截圖！陳琬惠諷陳宗彥喬事有效率　轟蔡清祥態度輕佻

郭貞慧轟徐巧芯「雙標」　釣本尊「6句」回嗆

雙北1280月票將退場　蔣萬安喊話：客運、鐵路「中央全額補」

中共槍砲一響「我們就奉陪到底」　邱國正：國軍不只能守住兩周

説誰？朱立倫同指「毀台計畫」造謠　蔡正元：民進黨小狗仔有證據？

傳駐台美軍將增加至少100人　邱國正：我不知道消息來源

交通月票遭藍營首長收割　陳建仁：好政策能被朝野支持是好事

現場直擊！台灣隊赴土耳其災區搜救影片曝光　陳建仁設宴慰勞

監委調查陳宗彥涉性招待　陳建仁：尊重監委職權

快訊／電價調漲？陳建仁：3月份決定　一定兼顧民生物價

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

政院通過3800億特別預算　十項目含發6000、通勤月票

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

秀新的LINE截圖！陳琬惠諷陳宗彥喬事有效率　轟蔡清祥態度輕佻

郭貞慧轟徐巧芯「雙標」　釣本尊「6句」回嗆

雙北1280月票將退場　蔣萬安喊話：客運、鐵路「中央全額補」

中共槍砲一響「我們就奉陪到底」　邱國正：國軍不只能守住兩周

説誰？朱立倫同指「毀台計畫」造謠　蔡正元：民進黨小狗仔有證據？

傳駐台美軍將增加至少100人　邱國正：我不知道消息來源

交通月票遭藍營首長收割　陳建仁：好政策能被朝野支持是好事

現場直擊！台灣隊赴土耳其災區搜救影片曝光　陳建仁設宴慰勞

監委調查陳宗彥涉性招待　陳建仁：尊重監委職權

快訊／電價調漲？陳建仁：3月份決定　一定兼顧民生物價

秀新的LINE截圖！陳琬惠諷陳宗彥喬事有效率　轟蔡清祥態度輕佻

專挑偏僻工業區下手！雲警破纜線竊盜集團　3男女落網2收押

台灣運彩經典賽奪冠賠率出爐！台灣排名曝光

運彩網路招募回饋金5.25%降至5%　三大協會表態支持體育署

敲碗TWICE台灣場挨罵「害子瑜」！他回擊：以為我沒錢飛嗎…再挖7年前舉報內幕

苗警2周千人次掃蕩黑幫+詐欺+毒品　逮255人羈押3嫌

國際郵輪終於要來！基隆市府：建全新郵輪品牌　2023停靠船程一次看

228連假期間繳納違規罰款　利用行動支付方式超便利

快訊／雲豹提上訴結果出爐　3球員懲處減輕、董事長遭禁賽20場

2歲女童被4流浪狗包圍啃咬　「全身60道咬痕」多重器官衰竭身亡

巨乳妹賣淫「內湖溫柔洛洛」全套3200　開業30天被逮...老司機哭了

政治熱門新聞

柳采葳：抱怨缺蛋就會被側翼攻擊

他曬台中早餐店叫貨單打臉炎亞綸　狠酸：不是缺蛋是缺「幻覺」

陳建仁認了雞蛋供應少7％　3月解決蛋荒

郭正亮曝美論壇談「台灣淪陷後世界」

中共槍砲一響「我們就奉陪到底」　邱國正：國軍不只能守住兩周

「最美發言人」到南投挺林明溱　狠批：民進黨多一席蔡培慧還得了

快訊／「彩虹4無人機」罕繞飛台灣南部外海

傳拜登有「毀台計畫」　郭正亮曝1關鍵：美國凡事都有方案

蛋荒真相大揭密！　王鴻薇舉缺蛋原因痛批「非天災是人禍」

台灣只因「缺蛋」就要陳吉仲下台？　黃越綏大嘆：荒謬到了極點

蔡正元稱白宮有「毀滅台灣計畫」　假消息來源曝光

通勤月票來了！北北基桃單一價1200　中彰投苗、南高屏分2種

快訊／東引地區指揮部上兵執勤時輕生　陸軍配合檢警調查釐清案情

大轉彎！藍昔批1200月票大撒幣、今喊兌現承諾　她列藍市長政策嗆收割

更多熱門

相關新聞

交通月票遭藍營首長收割　陳建仁：好政策能被朝野支持是好事

交通月票遭藍營首長收割　陳建仁：好政策能被朝野支持是好事

行政院昨通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中的「促進公共運輸使用方案」包含3大區域的交通月票。針對當初的政績被批評、如今卻被藍營縣市長收割，行政院長陳建仁說，好的政策能夠被朝野一致支持是一件好事，政府提出來這樣的一個方案，能夠得到立委、還有地方首長，不分朝野一致地支持，讓團隊感到很高興。

北市大樓藏兩賭場！5員工偽裝賭客被揪出

北市大樓藏兩賭場！5員工偽裝賭客被揪出

雙北1280退場！北市提1200月票2隱憂

雙北1280退場！北市提1200月票2隱憂

要追加2.3億！蔣萬安發1500元敬老金

要追加2.3億！蔣萬安發1500元敬老金

就是這25人！北市曝酒毒駕累犯名單

就是這25人！北市曝酒毒駕累犯名單

關鍵字：

蔣萬安台北市台北市長交通月票

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

「每天喝1飲品」痛風機率增1.7倍！不治療下場曝

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

炎亞綸深夜道歉：最缺的是我的同理心

基隆大雨特報　新山水庫卻「乾到見底」

認愛首PO文！　王淨「男友視角照連發」甜炸7萬網

楊繡惠泳池睹「漂浮甜不辣」　游近才知情侶調情：都蝌蚪

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面