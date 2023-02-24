雙北1280月票將退場　蔣萬安喊話：客運、鐵路「中央全額補」

▲台北捷運。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

行政院昨通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中的「促進公共運輸使用方案」包含3大區域的交通月票。台北市長蔣萬安24日表示，雙北1280月票將退場，會有相關配套機制；另外，中央的交通月票納入台鐵、國道客運等中央管轄範圍的大眾運具，蔣也喊話，「這部分中央應全額補貼」。

蔣萬安說，感謝中央昨天拍板1200的交通月票，謝謝交通部王國材部長的溝通協調，台北市當然非常樂見，因為其實很早就開始希望能有其他相關運具的納入，推出1200月票以減輕民眾通勤的負擔，也希望在財務規劃上能永續，現在目前規劃是3年，3年之後還是希望中央能有完整的補助方案。另外，1280退場一定會有相關配套，不讓民眾權益受損。

蔣萬安也喊話，一開始提出來，就是希望中央能就包括公路、台鐵部分，因為是中央管轄的，「應該全額補助」；另外，就是關於機器設備的部分，也應該全額補助，這部分希望中央能聽到地方的聲音。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）



北市交通局長謝銘鴻說，這次行政院公布公共運輸的使用方案，基北北桃都樂觀其成，目前在雙北實施的1280月票，最高的使用量是34萬張，預估如果加入國道、台鐵後，使用量會高達76萬張，「這樣子財務的補貼預算，我們預估大概中央要負擔到55億，地方要負擔26億，那這26億對地方來說是個蠻大的負擔」，所以還是呼籲中央能夠多幫忙，能夠在國道客運跟台鐵全額補助。

媒體追問，26億在中央沒補助的情況下，台北市要負擔多少？謝銘鴻說，目前還沒精準估算，因為牽涉到4個市的各種運具的補貼，不管長途客運、台鐵乃至到捷運，各縣市要用什麼方式來做清分，未來在工作平台會進一步細算。

謝銘鴻說，過去的1280方案，台北市是用「停車管理基金」補貼，未來如果有增加，議會若可以支持的話，編入公務預算也有可能，方案會再跟財主單位來做一個研究。

至於1200月票何時上路？謝銘鴻說，中央有一個補助作業要點，在公布實施後，隨即會提出台北市的企劃書跟中央申請。謝銘鴻說，交通部的目標是7月，會盡量朝這目標努力，但前提是所有設備、人力都能夠準備好，這部分就會盡快，市府會以爭取市民權益為最優先目標。

另外，1200月票中央初步僅規劃3年預算，謝銘鴻說，「雙北1280月票在未來退場，會無縫接軌地銜接，讓民眾的權益不至於受損」，這次特別條例通過的是3年預算，北市呼籲中央有一個長期的規劃，相信中央政府對這部分會有一個完整計畫，不管是要編入公務預算，或是往後去修法，用一些特別基金讓這個制度能夠長遠地穩定地運作下去，他強調，因為這裡面牽涉到業者的成本投入，也牽涉到民眾的習慣，這都要長期地很慎重地考量，財源穩定才是最根本。

謝銘鴻說，1280月票有退票機制，那未來因為月票的這個使用量會增加，所以整個退票的機制怎麼來做，4個市已經說好會研擬一套機制，會再來對外公布說明。

▲交通局長謝銘鴻。（圖／記者陳家祥攝）