▲心血管指數超標恐是「牙周病」惹禍！醫分析兩大發炎原因。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

牙齒沒顧好，全身害了了！近60歲的林先生有冠狀動脈疾病，雖然在服藥與控制飲食後，纖維蛋白原與膽固醇數值均有所改善，但心血管發炎指數卻持續超標。醫師進一步詢問，才發現林先生長期有牙周病困擾，進而揪出心臟發炎指數超標可能原因。

牙周病係指是牙周遭細菌感染，並可能導致口臭、牙齦萎縮、掉牙等問題。國際期刊《BMJ Open》指出，有牙周病病史者，在三年內被診斷其他疾病的風險增加；除此之外，近幾年更有諸多研究指出牙周病會影響心血管健康。2021年美國心臟協會期刊《Hypertension》的一項研究發現，牙周病的患者罹患心血管疾病的風險，比沒有牙周病的人高出近2倍。

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收治林先生的聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺醫師表示，牙周病會導致慢性發炎，可能原因有二：



一、身體發炎：牙周病或蛀牙會導致身體發炎，並產生自由基，造成低密度脂蛋白氧化。顏佐樺將低密度脂蛋白形容成壞人，但被氧化後開始如同壞人持槍，並對人體造成破壞。它會鑽到血管壁形成斑塊，時間久了，便可能造成血管阻塞。

二、不良口腔衛生：不良的口腔衛生習慣容易造成口腔菌種失衡，並影響口腔黏膜的第一道防線，造成細菌滋生，並可能導致身體發炎。

顏佐樺提醒，想要保持牙齒健康、避免心血管風險，應在日常生活中落實牙齒保健，包括避免抽煙喝酒、減少精緻糖攝取、多攝取蔬果、補充益生菌，以及做好足夠口腔清潔。若牙周病、蛀牙已經找上身，也別諱疾忌醫，應盡早積極治療，不要等到心血管疾病上身，才後悔莫及。