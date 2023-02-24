抓到了！縱火燒大武營區歷史建築正氣樓　男彰化落網被收押

記者陳崑福／屏東報導

屏東市建國路的屏東榮總院區旁（前大武營區）歷史建築「正氣樓」於2月5日凌晨發生火災，經轄區的屏東警分追查，循線查出徐姓男子涉案，且鎖定他於案發後已搭乘火車逃往彰化，透過「協作平臺」的機制，獲悉24日已被彰化警分局巡邏時逮獲，押解回屏東訊問，依公共危險罪嫌送辦，檢方向法聲押獲准。

▲徐姓男子涉及屏東榮民總醫院正氣樓縱火案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

「正氣樓」於5日凌晨發生火警，警消初步調查，無法排除人為縱火的可能性，因此立即組成專案小組，並調閱周邊監視器做地毯式清查，了解附近起火前後人車出入情形，發現1名男子行跡異常非常可疑涉有重嫌，但因該男子以自行車為交通工具而不易以車追人，專案人員經過一番努力查出該男為徐姓男子(桃園市，41歲)，他於1月底搭火車南下屏東火車站後，在屏東市區遊蕩，經持續調閱監視器發現他於案發後已搭車離開屏東不知去向。

▲正氣樓慘遭祝融 。

專案小組報請檢察官指揮偵辦並開具拘票指揮執行拘提，專案小組除持續監控徐嫌是否返回屏東外，也透過內政部警政署所建置的「協作平臺」主動出擊，將徐嫌相關資料通報全國警察機關所屬員警協助查緝。

於22日14時30分許，接獲彰化警分局民族路派出所通報，彰化分局員警在彰化市區巡邏時盤查徐嫌而查知徐嫌行蹤，將徐嫌帶返民族路派出所後由屏東警分局偵查隊派員北上彰化將徐嫌帶返屏東接受調查，透過「協作平臺」的機制，屏東警方查獲遠在196公里外彰化的徐姓犯嫌，為跨機關成功合作再添一筆紀錄，而徐男在偵訊時否認涉案，警方移送偵辦，檢方以涉案情節重大等理由向法院聲押獲准。

屏東分局長蔡培元表示，在5G及AI廣泛運用的時代，警察機關除了持續精進各項硬體裝備外，為了快速打擊不法分子，也已打破本位主義的傳統思維，透過積極合作的方式期使將各類的犯罪做最即時的打擊，而本案的相互合作，將196公里的距離作連結，使屏東警力免於長途追蹤的奔波，更是一筆相當成功的合作紀錄。