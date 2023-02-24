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智慧路邊停車格中西、安平區擴大啟用　231席方便電子票證繳費

▲▲台南市政府引進的智慧停車柱從2月25日起再擴大啟用中西區、安平區等231席智慧停車格，除能便利使用電子票證當場繳停車費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府引進的智慧停車柱從2月25日起再擴大啟用中西區、安平區等231席智慧停車格，除能便利使用電子票證當場繳停車費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提供台南市路邊停車熱區更完善的停車服務與管理，台南市政府引進的智慧停車柱從2月25日起再擴大啟用中西區、安平區等231席智慧停車格，除能便利使用電子票證當場繳停車費，也能在台南好停APP提供即時停車格位資訊，節省民眾尋找停車位的時間。

市長黃偉哲表示，台南市停車熱區受道路空間侷限，可增加的路邊停車格位有限，加上私人車輛持續增加，如何在時間上進一步提高周轉率來增加停車供給，一直是任內重要任務，而智慧交通也是台南市政府宜居城市政策重點發展面向。

為打造人好行、車好停、交通安全的樂活宜居城市，台南市於2018年率全國之先採用促參BOT方式建置第一期「智慧路邊停車計費系統」，導入IoT感測科技與新式管理模式強化交通管理，推動台南市成為全球智慧城市典範。

市長黃偉哲指出，第一期智慧路邊停車服務成效廣受市民肯定與支持，更獲得財政部第18屆金擘獎政府機關特優獎殊榮，市府團隊接續推動「第二期智慧路邊停車BOT案」，除規劃於台南市政中心、高鐵台南站與新興重劃區再建置2000席智慧停車格位外，第二代的智慧停車柱更結合電動車充電、環境監測與資訊看板等升級服務，讓市民體驗智慧停車升級後帶來的高效智慧城市應用，享受「更方便、更即時、更體貼、更全面」的智慧交通環境。

▲▲台南市政府引進的智慧停車柱從2月25日起再擴大啟用中西區、安平區等231席智慧停車格，除能便利使用電子票證當場繳停車費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，「智慧路邊停車計費系統」自2019年4月啟用後，讓本市建有智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了22.6％，且自2022年1月20日起實施半小時計費，減輕民眾負擔，透過連續兩年上千份滿意度調查，獲得市民對智慧停車柱的操作簡便、繳費多元、即時資訊等服務高達90%的滿意正面評價，顯見「智慧停車計費系統」是受民眾支持的優良政策。

交通局長王銘德指出，為了持續並擴大「智慧停車」服務範圍，市府接續推動「第二期智慧停車BOT案」，為讓「智慧停車計費系統」更智慧化、人性化與生活化，藉由一期的經驗累績，同時因應電動車輛的增加迅速與衍生的充電需求，宏碁智通公司研發新一代的智慧停車計費系統，於第二期首創「智慧充電停車柱」，在不影響非電車的停車權益下，目前本市已提供14席(安平區府前路外停車場、北區公園南路、中西區建業街、歸仁停五停車場及停八停車場)「智慧充電」停車格，讓電動車可以在停放車輛的同時滿足充電的需求，未來也將持續尋覓合適位置，擴展服務範圍。

「台南市第二期智慧路邊車計費系統」預定建置2000席智慧停車格，自2月25日起再新增啟用的第三階段231席(中西區南寧街、五妃街、忠義路、南門路、永福路、和意路、安平區慶平路、文平路段)，與前階段合計已完成建置1200席「智慧停車格」，預計在2023年4月底前將陸續完成2000席「智慧停車格」，市府團隊要持續創造民眾更滿意的停車體驗，讓台南邁向交通新世代。

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