炸雞控必吃！肯德基「青花椒系列」下殺67折　優惠碼一次看

▲肯德基推出「青花椒系列」優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基「青花椒系列」推出後好評創紀錄，如今為了回饋粉絲，青花椒系列推出期間限定最低下殺67折起，還能一次吃到「青花椒香麻咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」、「咔啦脆雞」等，無論一人獨享或歡聚都能享優惠。

肯德基常態人氣青花椒系列產品，包括「青花椒香麻咔啦雞腿堡」與「青花椒香麻脆雞」，因獨特香麻風味，成為許多饕客的夢幻逸品，其中「青花椒香麻脆雞」大口咬下可以感受到鮮嫩的肉質與香麻帶勁的醬汁融合；而「青花椒香麻咔啦雞腿堡」裹滿青花椒香麻醬的咔啦雞腿排，結合香麻滋味跟酥脆爽感，香、麻、辣蔓延至舌尖，搭配清脆爽口的生菜，中和濃郁香麻口感，讓人一吃上癮。

▲肯德基推出「青花椒系列」優惠。（圖／業者提供）

為了回饋鐵粉，肯德基即日起至3/13 推出「青花椒系列」多款超值優惠，包括可以獨享的青花椒漢堡餐（優惠碼40435），內含花椒咔啦雞腿堡x1 +上校雞塊x3+百事可樂(小)x1)，原價195元，特價135元；或是多人可分享的青花椒炸雞桶餐（40452）包括咔啦脆雞x3+原味蛋撻x3+百事可樂(小)x3+青花椒香麻脆雞x3，原價651元，特價445元，等於現省206元。

而使用預定快取服務點餐，還可享「加1元多1件」優惠。凡選購任一桶餐，加1元多1塊咔啦脆雞；購買任一XL超豪肯套餐，加1元多1個原味蛋撻。而且零接觸外送服務也持續提供滿350元享免運費；快取GO點餐車道優惠則提供購買套餐或桶餐，即享加10元好禮「4選1」，選項包括原味蛋撻1顆、香酥脆薯小份、百事可樂中杯、上校雞塊4塊。

▼肯德基推出「青花椒系列」優惠代碼一次看。（圖／業者提供）



另外，達美樂即日起到2/24推出期間限定的「外帶9吋披薩一個129元」活動，同步從2/20-26，台灣達美樂捐出全台183家門市一周營業額的1%，協助土耳其及敘利亞雅震災重建，讓所有消費者輕鬆吃、放心捐。外帶披薩特價共有7種口味可任選，包括夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、闔家歡四喜、超值四喜、美式經典四喜、皇家白醬彩蔬。不過優惠不可與其他優惠折扣併用，若要換購餅皮需另加價。

▲台灣達美樂將捐出一周營業額1%救助土敘重建，同步還有外帶9吋披薩129元活動。（圖／業者提供）