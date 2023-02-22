全聯哈根達斯限時下殺！熱美式買1送1、保養品優惠慶「臉龐解封」

▲全聯針對228連假祭出優惠，包括哈根達斯超狂下殺，原價323元，均一價199元。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

迎接228連續假期到來，全聯集結線上、線下推出春遊優惠，實體門市推出哈根達斯超狂下殺，13種指定口味原價323元，均一價199元；還有OFF COFFEE熱美式買1送1、阪急麵包4個100元。因應口罩解封，也推出指定口罩降價促銷，還有臉部清潔、保養品、面膜滿額現折優惠。

全聯在2/23~3/5期間，於全台共946家有哈根達斯冰箱的實體門市，特別推出哈根達斯限時促銷，購買指定品項，原價323元，超值優惠價199元，口味包含草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、淇淋巧酥、抹茶、芒果、哈密瓜、巧克力X草莓巧脆、西瓜草莓、香草X芒果巧脆、紅絲絨起司蛋糕13種指定口味，各口味以每店販售貨量為準，數量有限，售完為止。

另外2/24-3/2還有指定啤酒促銷，如海尼根、百威、Buckskin柏克金科隆啤酒等都有特價。而2/25~2/28也有春遊必備清爽水果優惠，像是日本青森蜜富士蘋果，原價1粒89元，特價75元，3粒199元；Zespri奇異果單粒特價15元，一次買6粒特價78元，一粒只要13元。

全聯阪急麵包30元品項商品，也祭出「特價4個100元」；還有連續4天OFF COFFEE熱美式「買1送1」。另外，全店咖啡商品，包含濾掛/沖泡/即溶/咖啡豆、粉(不含現煮咖啡)，享單筆滿299元現折30元。

▲全聯阪急麵包也祭出「特價4個100元」；還有連續4天OFF COFFEE熱美式「買1送1」。

因應2/20起室內場所口罩解封，全聯實體門市也推出口罩促銷，「長欣生技醫用口罩(未滅菌)－KF94系列10入」，原價199元，即日起「買1送1」；2/20~2/28還推出臉部清潔、卸妝、臉部保養品、面膜(不含預購)單筆滿199元，現折20元(不累折)。

而「PXGo!全聯線上購」搶攻四天連假商機，2/25~2/28購買分批取商品，使用全支付全額支付，單筆累計消費金額每滿1,000元以上，即可獲得800福利點數；使用PX Pay儲值金全額支付，單筆累計消費金額每滿1,000元以上，則可獲得600福利點數之回饋。

另外，PXGo! 在2/24~2/28「春遊品咖趣」活動推出OFF COFFEE美式、拿鐵、阪急麵包、大盛系列阪急麵包，分批取貨每組500元，任2組滿千享10%回饋，換算下來美式咖啡最低1杯不到20元，自帶杯再省8元，等同半價享受。

▲「PXGo!全聯線上購」搶攻四天連假商機，推出多重優惠。



「PXGo!全聯線上購」也陪伴消費者摘下口罩，推出「迎解封 煥新Go!」主題活動迎接煥然一新的生活，自2/20~2/28，分批取和小時達聯手雙重優惠，第一重：臉部清潔、卸妝、臉部保養品、面膜等單筆滿199元，贈200福利點數(單筆不累贈)；第二重：更多精選熱銷商品單筆滿599元，贈300福利點數(單筆不累贈)。線上預購也推出美妝保養商品，單筆滿1000享92折，最高折3000元，每會員回饋1次。

而針對懶得出門人假人、在家耍廢族群，「全聯小時達」推出超深折扣優惠，2/24~2/28活動期間內單筆消費滿1200元，使用指定折扣碼現折150元。至於針對夜貓族，只要於22:00~08:00下單，單筆滿500元享88折，最高折100元。

「巷口福利社」美廉社也針對連續假期，除了推出大杯咖啡75折，還有買烤番薯配中杯咖啡現折20元，讓消費者在出遠門旅遊前，暖暖胃填飽肚子放鬆心神，活動自即日起至3/7。