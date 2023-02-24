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蘋果霸榜！　全台熱賣手機榜單iPhone包辦前9名

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲1月台灣智慧手機市場銷售榜出爐，蘋果在前二十名中拿下十席。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳珍儀／台北報導

蘋果獨占鰲頭！1月台灣智慧手機市場表現出爐，蘋果不僅霸榜十席，前十名中更有九款是iPhone。傑昇通信指出，農曆年前iPhone 14 Pro以上的旗艦機型陸續到貨，因此缺貨情況得到緩解，使得iPhone 14 Pro Max（256GB）重新回歸冠軍寶座；另外，上一代長期熱銷的iPhone 13還上升了兩個名次，位居第7名，顯示價格實惠使果粉願意購買性能與新機iPhone 14相似的前代機型。

▲▼1月手機銷售榜。（圖／傑昇通訊提供）

▲1月台灣智慧手機市場銷售榜。（圖／傑昇通訊提供）

根據市調機構公布最新全台實體通路調查數據顯示，2023年1月台灣手機市場整體銷售量為45.7萬部，雖較上月增加5.8萬部，但對比去年同期則減少3.7萬部；傑昇通信表示，由於年末促銷和年終獎金入袋之後，加上長達10天的春節連假帶動國內外旅遊潮，使消費者的購買力度分散所致。而在開春第一個月全台熱賣冠軍再度由蘋果iPhone 14 Pro Max（256GB）拿下，三星Galaxy A53（8GB/256GB）則是最受歡迎的安卓手機。

三星方面，1月台灣手機市場中僅有5款手機進入熱銷榜，其中A系中堅Galaxy A53銷售表現雖被蘋果iPhone影響，然而仍在前十名內，且還是安卓最夯單機；在旗艦機部分，受惠即將發表的S23系列機型刺激，具價格優勢的前代旗艦S22 Ultra（12GB/256GB）因價差超過萬元，銷售量從上月第20名躍升至第11名，仍是最受歡迎的安卓旗艦機。

傑昇通信觀察本月台灣手機市場銷售排行分析，儘管各大手機品牌對2023年的前景感到樂觀，但隨著今年對手機出貨量的預測不斷下修，顯然對台灣消費者換機需求的買氣較為保守，連原本預期農曆春節換機潮能帶動整體手機市場的暢旺，沒想到買氣仍是每況愈下。

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