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Apple Watch新突破！偵測血糖免刺皮膚技術曝光

▲Apple Watch Ultra。（圖／蘋果）

▲Apple Watch未來有望搭載血糖監測功能。（示意圖／蘋果）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒報導，蘋果在血糖監測技術取得新進展，雖然目前原型設備還跟iPhone一樣大，不過蘋果希望未來能夠用於 Apple Watch上。

根據《彭博社》知名蘋果記者馬克古爾曼的一份新報告，蘋果在無創血糖監測技術方面取得了顯著進步，作為未來 Apple Watch 功能的計劃，蘋果希望使用該功能讓糖尿病患者和其他人無需刺破皮膚就可以進行血液測試來得知血糖水準。

為了在不使用血液的情況下測試血糖，蘋果正在開發一種矽光子晶片來確定體內的葡萄糖濃度。該技術處於可行的概念驗證階段，但需要壓縮到適合可穿戴設備的尺寸。

根據古魯曼的報導，目前原型設備的大小與iPhone相似，可以戴在人的手臂上，這已經比之前的版本要小上許多。

台積電開發了為原型機使用的晶片，但蘋果此前曾與 Rockley Photonics 合作製造用於葡萄糖監測的傳感器和晶片。

據《彭博社》報導，蘋果已花費數億美元開發無創血糖監測，2010 年，蘋果在賈伯斯的領導下收購了 RareLight 後，最初開始研究替代血糖監測。

蘋果希望能夠在人們處於糖尿病前期時發出警告，從而在糖尿病發展到成熟之前改變生活方式，蘋果的監管團隊正在就獲得政府批准該技術進行早期討論。
 

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