高雄人尖叫！第3家漢神百貨來了　網友狂許願夢幻品牌進駐

▲漢神百貨宣布進駐富邦BOT商場，未來高雄將有3家漢神購物中心。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

富邦人壽豪砸350億元，在高雄鼓山區龍華國小舊址取得BOT案，目前已進入動工階段，預計將蓋地上48樓的複合式商業大樓。高雄百貨龍頭漢神百貨昨(23日)拋出重磅消息，將承租該案商場，也就是說未來高雄將有3家漢神購物中心，甚至僅隔漢神巨蛋1個捷運站，出站就會到。

富邦人壽於2020年5月取得「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」70年地上權開發經營權，該基地位於大順一路、博愛二路交叉口，是該區黃金地段，預計2026年完工。

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未來將是一座複合式商場，集結商場、商辦、電影院、健身休閒中心、旅館和水族館，是一座地下6層地上48層的建物，未來將是高雄第3高的建築地標。

▲富邦BOT案商場僅離漢神巨蛋1個捷運站。（圖／記者許宥孺翻攝）

漢神百貨昨日傍晚拋出震撼彈，宣布今(24日)將與富邦人壽舉行「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案-百貨商場租賃案」簽約儀式，現場也邀請到高雄市長陳其邁、富邦金控暨人壽董事長蔡明興、國揚集團創辦人侯西峰、漢神購物中心董事長侯家騏一同出席觀禮。

消息一出後，也讓高雄人超興奮，紛紛敲碗許願心中的夢幻品牌進駐商場，「拜託來個台中的刁民酸菜魚進駐」、「裡面可以有一蘭拉麵嗎」、「可以來個電影院嗎？」、「這個漢神可以有電影院或誠品嗎？」、「該來個Apple直營店了吧」、「希望有LADY M 屋馬」。

事實上，隨著漢神進駐凹子底開發案，北高雄博愛特區將成為百貨一級戰區，附近有義享天地時尚廣場、漢神巨蛋，還有興建中的義享天地B館、停35複合式停車場商場，黃金三角商圈逐漸成形。