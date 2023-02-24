日海灘「哥吉拉蛋」嚇到民眾　防爆小組封鎖現場！尷尬真相曝光

▲日本靜岡濱松市海灘發現不明巨大鐵球。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本靜岡縣濱松市的遠洲灘附近海岸，上周末被民眾發現一顆不明的巨大鐵球，日媒新聞畫面被分享到網路上後，引發海外網友熱烈討論，有人認為很像「哥吉拉蛋」、「七龍珠」，或是「外星來的東西」，包含防爆小組等30多名官方人員封鎖現場確認安全性，結果有專家出面表示這只是一顆海洋浮標。

This just washed up in Japan. UFO? Godzilla egg?! What do you think it could be?



pic.twitter.com/3BxpOp88TE — Macrodosing (@MacrodosingPod) February 22, 2023

綜合日本靜岡電視台、美媒「商業內幕」等報導，日本濱松市居民在遠洲灘一處海邊散步時發現這顆直徑1.5公尺、大致呈淺黃色的巨大生鏽鐵球，返家後越想越不對勁，在21日向當局報案。警方不敢大意，出動防爆處理小組與X光掃描器，約30多名人員到場處理，周邊還進行封鎖管制，經過5次X光檢查結果，確認內部中空，並無爆裂危險。

Trust us on this one. Please return the egg. pic.twitter.com/LXgh2g1zTp — GODZILLA.OFFICIAL (@Godzilla_Toho) February 22, 2023

然而，日媒報導這個巨大圓形金屬球的相關影片被傳到推特等網路社群後，引發海外網友熱烈討論，部分影片已經超過200多萬次點閱，許多人紛紛留言說它很像「哥吉拉蛋」（Godzilla egg）、日本動畫《七龍珠》裡神祕球體或是龍珠，也有人說是「來自外星的東西」。

▲巨大鐵球上有些生鏽痕跡。（圖／路透）

不過，靜岡縣當局已於23日上午9時展開移除作業，鐵球被當作一般漂浮物搬運，先由當局保管一陣子再做處理，當天起重機吊起後測量發現，鐵球重量大約300公斤，推測可能是國外製造的海洋調查用浮標，不過沒有找到來源的相關標記或型號。奇怪的是，浮標內部通常會填充使其漂浮的材料，並非中空，目前官方人員也無法具體確定這是何種浮標殘骸。