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缺蛋有感嗎？　嘉義人搖頭曝1事更可怕：不是買不到

記者黃翊婷／綜合報導

國內鬧蛋荒，雞蛋價格上揚，引發不少民怨。不過，一名嘉義網友在臉書發文提問，大家是否真的對缺蛋有感；許多網友留言表示，嘉義仍買得到雞蛋，但大家最有感的不是缺蛋，而是價格變貴了，「漲價很有感覺」、「沒感覺缺蛋，但漲價幅度很可怕」、「不是買不到，是貴」。

▲▼養雞農悲觀認為，雞蛋供應回復可能要2年時間。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國內近期鬧蛋荒。（圖／記者唐詠絮攝）

缺蛋議題引發全台關注，一名嘉義網友23日在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文提問，想知道各位嘉義人是否對缺蛋有感。沒想到文章公開後，吸引許多當地網友留言討論，大多數人都表示，嘉義地區仍然可以買到蛋，對於蛋荒沒有太大感覺，但對另外一件事情卻非常有感。

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比起蛋荒，讓嘉義人更有感的是蛋價，大家紛紛留言抱怨，「漲價很有感覺」、「漲得很貴」、「漲價有感」、「便宜的都被搶光」、「沒感覺缺蛋，但漲價幅度很可怕」、「漲了幾十塊」、「不是買不到，是貴」、「漲價！有感量少很多」、「跟之前衛生紙之亂一樣的意思」。

對於缺蛋造成的民怨，行政院長陳建仁23日回應，國內雞蛋供應確實約有7％短差，但政府會積極進行雞蛋專案進口，並協調加工業者調節、調度，增加雞蛋產量，相信3月就可解決雞蛋問題。

農委會主委陳吉仲23日也表示，近期雞蛋每天缺口約50萬到80萬顆，以北部大型通路較受影響，因此已辦理短期專案進口，至3月底將進口500萬顆，供應每天40萬到50萬顆的加工業所需，也將投入33.76億元，執行為期3年的家禽產業現代化計畫，其中禽舍改建、雞糞處理占18億元，以降低極端氣候及禽流感的影響。

陳吉仲指出，除了短期專案進口殼蛋、液蛋合計約500萬顆，也將積極透過「進口補足加工、加工釋出消費」的方式向加工業者調度雞蛋，並強化冷鏈庫存調節機制，透過各地蛋商及運銷業者加強橫向調度，以補足各大通路，滿足消費者需求，同時農委會也會吸收進口增加的成本，不會轉嫁到消費者身上。

至於中期規劃部分，陳吉仲說，目前已增加蛋種雞進口數量達30萬隻，全面協助種雞場、蛋中雞場、蛋雞場增養及復養工作，近期也會提出獎勵方案，鼓勵雞農盡快投入生產工作。

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