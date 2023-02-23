賓士男撞死騎士肇逃！3小時火速落網認了：工作有急事才先離開

記者翁伊森、柯沛辰／嘉義報導

嘉義縣水上鄉22日下午3點45分發生一起死亡車禍，30歲蔡姓機車騎士行經一處鄉間道路時，與一輛賓士發生碰撞，送醫後傷重不治。不過，肇事的王姓駕駛當場逃逸，晚間就被警方逮到，訊後依過失致死罪嫌移送，被檢方諭令以3萬元交保。

▲王姓車主肇逃近3小時落網，稱「工作有急事」才先離開 。（圖／記者翁伊森翻攝）

根據警方調查，事故地點發生在水上鄉柳鄉村柳子林200號之7前路口，當時一輛賓士與機車發生碰撞，導致蔡姓騎士噴飛10多公尺遠，頭部凹陷變形，當場失去呼吸心跳。

救護車接獲路人報案趕抵時，並未見到肇事駕駛，因此先將頭部受創的蔡姓騎士送醫。不過，蔡男傷勢嚴重，經搶救仍在下午4點55分宣告不治。

▲蔡男被撞飛10多公尺遠，傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳 。（圖／記者翁伊森翻攝）

事後，警方沿路調閱監視器過濾分析，追出一輛賓士車涉嫌重大，因此派員追緝，當晚6點多就在嘉義市區拘獲王姓車主。王男到案後解釋，他急著要到工作地點處理事情，才沒有留在現場，後來事情處理完，曾開車回來查看，但傷者已經不在了。

警方檢測後，確認王男酒測值為零，全案依過失致死、肇事逃逸罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，後續將深入釐清肇事原因。檢方23日下午複訊後，諭令王男3萬元交保。

▼警方過濾監視器，追出王男肇事逃逸。（圖／記者翁伊森翻攝）