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馬力波82天毀滅式圍攻　全城淪陷「慘烈萬人塚」現況曝光

▲▼烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）仍遭俄軍包圍。（圖／路透）

▲烏克蘭港市馬力波在戰爭中遭俄軍包圍，堅持2個多月後淪陷俄羅斯之手，烏方迄今未能收復失土。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

俄烏戰爭2022年2月24日爆發至今滿一周年，烏克蘭南部的港口重鎮馬力波（Mariupol）開戰之初即遭俄軍轟炸，隨後全城圍困，烏軍堅守82天後投降並撤出「最後陣地」亞速鋼鐵廠，馬力波完全陷於俄方控制，新衛星照顯示當地多出1萬個墳塚。以下《ETtoday新聞雲》為您整理回顧這場戰爭中最激烈的交戰熱點。

▲▼ 馬力波街頭親俄軍隊裝甲車 。（圖／路透）

▲馬力波面臨圍城戰，標示著Z字的親俄軍隊裝甲車出現在大街上。（圖／路透）

為何針對馬力波？

馬力波在俄軍入侵前是一座40多萬人口的港口城市，約9成為俄語人口。俄方奪取馬力波不僅可打通至克里米亞的陸路，還能掌控亞速海北岸航運，且具新納粹主義淵源的極右翼民兵組織「亞速營」（Azov Battalion）也駐紮在此。2014年俄烏衝突時，亞速營曾助烏克蘭政府奪回馬力波，隨後併入烏克蘭國民警衛隊，通稱亞速團，在政府壓力下逐漸與極端主義分子疏離。但這些背景已經促使馬力波成為普丁所謂「去納粹化」、「保護說俄語者」等宣傳的核心目標。

▲馬力波劇院遭轟炸死亡人數，估計約600人，超出原先估計的300死 。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬力波劇院遭轟炸後的殘破景象。（圖／達志影像／美聯社）

何時開始被包圍？

馬力波去年2月下旬開戰不久即遭俄軍攻擊，3月初開始面臨圍城困境。連月的激烈巷戰和無止盡的空襲與砲擊，俄羅斯將烏軍節節逼退，並切斷城市供水、食物、暖氣與通信訊號，數萬平民搭上巴士從人道走廊撤離。

▲▼馬力波婦幼醫院遭俄軍襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬力波婦幼醫院遭俄軍襲擊，據報導，照片中該名孕婦被救出後仍不幸母子雙亡。（圖／達志影像／美聯社）

在馬力波的悲劇

俄軍3月9日炸毀一家婦幼醫院，孕婦染血逃難畫面震撼全球，儘管俄羅斯宣稱照片捏造，但美聯社記者從開戰初期就一直待在馬力波，他們親眼目睹並記錄婦孺受害。美聯社獨立調查指出，3月16日上午10點，約1200名平民藏身的馬力波劇院遭空襲，這裡並非俄方說的烏軍基地，人們甚至在廣場空地用白色油漆大大寫下俄語的「孩子」（ДЕТИ），字體大到衛星也能拍到，仍遭無情轟炸，造成約600人死亡，超出原先估計的300死。


開戰82天，投降與淪陷

馬力波最後剩下2000名守軍與約1000名平民被困在亞速鋼鐵廠，背靠海岸，無處可退。俄軍4月21日宣布「解放」馬力波，並將鋼鐵廠工業區團團包圍。華盛頓郵報等外媒指出，1930年代由蘇聯建立的亞速鋼鐵廠佔地近11平方公里，是歐洲最大的鋼鐵廠之一，有36個防空洞與綿延24公里迷宮般的地下隧道，俄烏開戰後已成為員工與家眷的避難所，並且備足數周的糧食。

▲▼馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）4月28日遭俄軍轟炸，約有600人受到不同程度的傷，內部一處野戰醫院只能摸黑治療傷者。（圖／路透）

▲亞速鋼鐵廠2022年4月28日遭俄軍轟炸，約600人受到不同程度傷勢，內部一處野戰醫院只能摸黑治療傷者。（圖／路透）

不堪長期圍困，鋼鐵廠內的平民在5月初全數撤離，剩餘的烏軍仍一度喊話「絕不投降」。不過，烏克蘭國防部最後在5月16日、開戰第82天正式宣佈結束在馬力波的戰鬥任務。俄羅斯國防部20日聲明稱，亞速鋼鐵廠地底結構已完全由俄羅斯武裝部隊控制，數日以來共計2439名烏軍投降。

▲▼ 烏克蘭沿海城市馬力波亞速鋼鐵廠的烏兵被送往沃爾諾瓦卡監獄。（圖／路透）

▲亞速鋼鐵廠的烏克蘭降兵被送往沃爾諾瓦卡監獄。（圖／路透）

全城盡毀

烏克蘭早期估計，馬力波遭圍困期間至少有2.5萬平民喪生，高達90%的住宅建築損壞或被完全摧毀。美聯社分析3月至12月衛星圖像卻發現，馬力波附近至少多了1萬個新的墳墓土塚，推估真實死亡人數可能比原先估計高出3倍。

▲▼落入俄方控制近10個月後的馬力波（Mariupol）城市入口矗立俄語標誌，多了新建的公寓和許多墓地。（圖／路透）

▲馬力波郊外的一處墓地，攝於2023年2月4日。（圖／路透）

抹去烏克蘭的痕跡

然而，在馬力波淪陷近10個月後，俄羅斯正在大量拆除被毀建築、重建設施，連同掩埋在廢墟堆中的戰爭罪證據也一併剷除，例如被轟炸的馬力波劇院12月底已經被圍成工地，莫斯科流出的重建計畫提到亞速鋼鐵廠將被改建為工業科技園區，許多街道名被改回蘇聯時代的稱呼，城市入口標誌被塗上俄國國旗的紅、白、藍和俄語拼寫，電視與學校上課是用俄語，使用莫斯科時區，烏克蘭貨幣正在消失。

▲▼落入俄方控制近10個月後的馬力波（Mariupol）城市入口矗立俄語標誌，多了新建的公寓和許多墓地。（圖／路透）

▲▼落入俄方控制近10個月的馬力波，矗立著俄語拼寫的城市標誌，市區新建住宅和被炸毀的公寓大樓並存。（圖／路透）

▲▼落入俄方控制近10個月後的馬力波（Mariupol）城市入口矗立俄語標誌，多了新建的公寓和許多墓地。（圖／路透）

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