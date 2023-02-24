國際軍援近500億美元　烏克蘭「赫爾松逆轉勝」擊沉俄艦士氣大振

▲俄烏戰爭開打迄今屆滿周年。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭屆滿周年，CNN報導，西方各國迄今已軍援烏克蘭近500億美元抗俄。回顧這一年，在烏克蘭出乎意料的勝利反擊之下，俄羅斯部隊2022年下半年從數條戰線撤退，烏克蘭成功奪回南部關鍵戰略要地赫爾松，但隨著開戰周年到來，莫斯科在烏克蘭東部穩步取得小規模進展。

西方軍援近500億美元 提供主戰坦克、長程武器

CNN指出，美國及盟國在過去這一年當中，已向烏克蘭軍方提供近500億美元的援助與裝備。另據路透，烏克蘭在2022年間接受約320億美元的外國援助，截至今年1月底，光是美國就承諾提供290多億美元安全援助，這包括彈藥和先進防空系統，以及襲擊彈藥庫、俄軍、敵軍後勤目標的海馬斯（HIMARS）火箭發射系統。

▲烏克蘭消耗彈藥的速度比美國、北約生產彈藥的速度來得快。（圖／路透社）

開戰初期，西方主要提供的是步兵武器、便攜式反坦克和防空導彈，以及彈藥、夜視設備等其他軍用裝備，這些有助於阻滯俄羅斯的進攻，隨著俄軍2022年4月撤出基輔外圍，在頓巴斯及烏南重新集結後，烏軍開始要求西方支援重型武器，包括火砲、坦克。而坦克正是關鍵進攻因素：攻破敵人防線及奪回領土。

▲波蘭訓練烏克蘭士兵使用豹2（Leopard 2）主戰坦克 。（圖／路透）

儘管西方一度對於提供戰車有所保留，但如今烏克蘭預期首波可接獲來自西方12國共120到140輛坦克，包括德製豹2式、英製挑戰者2式和美製M1艾布蘭等。美國今年也宣布新軍援計畫，除了愛國者防空系統、精確制導彈藥及標槍反坦克武器等，也首度提供射程150公里的新型火箭推進式精準炸彈「陸射小直徑炸彈」（GLSDB），有助烏軍攻擊過去打不到的目標，擾亂俄軍戰線後方；在拜登突襲造訪基輔時，也說會提供更多砲彈、標槍飛彈等軍事裝備。

至於烏克蘭一直期盼西方提供的先進戰機，拜登先前明確提到不會提供F-16戰機，而英國、法國、荷蘭曾公開表示考慮提供戰機。但分析指出，即便是身為烏克蘭最鷹派盟友之一的英國，在提供關鍵武器方面始終領先其他西方國家，但若沒有華府協調批准，英國政府不會採取這步驟。

俄軍恐已有6萬人戰死

俄烏兩軍很少公開傷亡數字，避免打擊士氣。去年9月，俄羅斯罕見公布5937名士兵喪命；同年12月，烏克蘭表示有1萬至1.3萬名士兵陣亡。儘管戰場實際數字無從證實，但英軍今年2月17日軍情報告顯示，俄羅斯士兵與私人傭兵部隊的傷亡規模恐怕已來到17.5萬人至20萬人，其中4至6萬人死亡，如此高的死亡人數推定是因為醫療條件簡陋，且在去年9月下達部分動員令徵召預備役士兵之後，傷亡率顯著上升。

▲美軍最高將領則於去年11月預估，俄烏傷亡士兵均超過10萬人。（圖／路透）

英方表示，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）為了參戰投入大量兵力，不過傷亡率可能高達50%。美國官員則透露，自開戰以來，已有3萬名瓦格納傭兵傷亡，其中9000人戰死，也因為瓦格納在俄國監獄大量招募囚犯，大多數傷亡者都是未經訓練的人。

烏克蘭在蛇島開嗆「去你X的」 擊沉莫斯科號士氣大振

俄羅斯總統普丁2022年2月24日上午不到6點透過國家電視台發表談話，下令展開烏克蘭特別軍事行動，對烏克蘭進行「去軍事化與去納粹化」。幾乎在宣布的這一刻，烏克蘭境內隨即響起巨大轟鳴聲，接著俄羅斯大軍從北面、東面、南面進攻。

▲蛇島地處黑海戰略關鍵位置。（圖／達志影像／美聯社）

在這之後，烏克蘭全境淪為戰場，俄軍第一天就攻佔黑海西北部「蛇島」（Zmiinyi），島上烏國守軍拒絕投降痛罵俄羅斯「去你X的」聲名大噪，原以為全員陣亡，最終被證實還活著，只是遭到俄軍俘虜。到了4月，烏克蘭兩枚飛彈擊中俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva），這也是40年來在戰鬥中沉沒的最大一艘軍艦，基輔士氣大振，重擊俄軍。

▼烏克蘭稱發射海王星飛彈擊沉莫斯科號，但俄方否認遭擊沉，僅說是艦上失火，在運回途中遇到風暴沉入海底。（圖／路透社）

馬力波圍城戰歷時3月數百人喪命 奪回赫爾松逆轉勝

黑海關鍵港口城市馬力波（Mariupol）圍城戰整整歷時3個月，烏軍先在3月宣稱劇院被俄軍轟炸釀數百人喪命，但俄方稱這是假事件。最終，躲在亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍投降，宣告圍困結束。

▲馬力波市中心供民眾避難的劇院遭俄軍砲擊嚴重毀損。（圖／路透社）

另外烏克蘭南部重要戰略要地赫爾松（Kherson）則是在開戰後不久被俄軍奪下，這裡是通往克里米亞的唯一陸地門戶，也是普丁宣布永遠併入俄羅斯的四個地區之一。在國際軍援長程武器的助攻之下，烏克蘭在2022年8月發動反攻，一步步孤立俄軍，讓莫斯科在去年11月命令部隊放棄赫爾松，當地居民開心迎接烏軍抵達市中心，在當地政府機構廣場重新掛上烏克蘭國旗。

▲烏克蘭軍隊重新進入赫爾松地區，獲得當地民眾的熱情歡迎。（圖／路透）

在去年底，俄羅斯朝烏克蘭能源基礎設施發動飛彈攻擊，導致數百萬名烏克蘭人陷入黑暗與寒冷之中。歷經數月磨人的壕溝戰，俄軍今年1月份又開始逐步推進，宣布佔領烏東鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar），目前正集中火力進攻附近的巴赫穆特市（Bakhmut），讓這座戰前擁有7萬人口的城市幾乎被夷為平地，淪為一座鬼城。

▼烏東頓內茨克州巴赫姆特持續上演激戰。（圖／路透）