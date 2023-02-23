影／蔡英文接見土耳其震災台灣搜救隊　搜救犬「偷親」總統裝沒事

▲總統蔡英文接見土耳其震災搜救隊。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日下午接見「112年土耳其震災台灣國際搜救隊」，感謝搜救隊同仁讓世界看到台灣，不僅展現「Taiwan can help」精神，更讓台灣成為世界的台灣。她相信，透過這次的經驗，未來可以建立更有效率的整備和出勤模式。特別的是，在接見的合照環節，一隻黑色的搜救犬還「偷親」一下總統後，馬上故作沒事狀，引起現場哄堂大笑。

蔡英文說，這次土耳其震災的搜救任務真的非常不簡單，她要向所有隊員致上最高敬意，「大家辛苦了」。搜救隊一接到任務，就在最短的時間集合整裝待發。在歷經8,000公里航程後，還要經過轉機及轉乘巴士才能抵達災區現場。

蔡英文表示，台灣搜救隊在時差、艱困的天氣及搜救環境之下，展現出專業搜救能力，成功救出受困民眾。這些消息讓全體國人都非常振奮和感動，「各位都是台灣英雄，台灣以你們為榮」。

蔡英文也感謝搜救隊同仁，讓世界看到台灣，在這次任務中，台灣國際搜救隊首度受到受災國接待撤離中心的指派，在災區現場建立分區指揮協調中心。另外，在聯合國國際搜救現場的協調網路平台，台灣也首度名列其中。這些都是重大的里程碑，不僅展現了「Taiwan can help」精神，更讓台灣成為世界的台灣。

蔡英文提到，除了第一線的搜救隊員，還有來自政府和民間的許多夥伴都共同協助救災任務。包括隨行醫護人員，提供後勤、運輸支援的賑災基金會、長榮航空公司、世界台灣商會聯合總會、台灣消防發展與交流協會等單位以及各部會同仁。她要感謝大家的付出，讓搜救任務順利完成，也讓各項救援裝備及救難物資，可以送到需要幫助的土耳其朋友手上。

蔡英文說，相信透過這次經驗，未來我們可以建立更有效率的整備和出勤模式。政府會持續努力，給大家最大的支持，也要讓臺灣面對各種挑戰時，都能更有韌性，也更有應變能力。她也要代表臺灣人民，向土耳其駐臺代表貝定可（Muhammed Berdibek）以及所有受到震災影響的朋友致意，衷心期盼土耳其的災區能夠早日重建復原、恢復正常生活。

另外，蔡英文也提到，這次任務台灣搜救隊隊員表現非常傑出，5隻搜救犬的表現也很亮眼。今天，她準備了禮物給他們，也帶了同樣是搜救犬出身的「樂樂」來向學弟學妹說辛苦了，並再次感謝所有夥伴的努力。

接著，蔡英文頒贈搜救人員榮譽章，由黃博村副隊長、臺北市政府消防局副大隊長林清文、臺中市政府消防局隊員洪瑞宏、屏東縣政府消防局副大隊長陳世鴻代表接受；也一一為搜救犬阿蘭、Melody、腿腿、Hugo、Sato佩掛獎章，感謝所有台灣救災英雄的辛勞與付出。