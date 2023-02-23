「生技產業拚兆元產業！」　蔡英文：已破7000億元創10年新高

▲總統蔡英文接見「111年度傑出生技產業獎」獲獎單位。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日接見「111年度傑出生技產業獎」獲獎單位時表示，過去3年多的疫情，更加速國內生醫產業的發展，也讓台灣在國際市場上展現實力；2021年台灣生醫產業的營業額，突破7,000億元，創10年來的新高。

蔡英文表示，生技醫療產業是台灣重要的戰略產業，無論在醫學研究的技術，或是數位科技的能力，都有很好的發展優勢。她提到，過去3年多的疫情，更加速國內生醫產業的發展，也讓台灣在國際市場上展現實力；2021年臺灣生醫產業的營業額，突破7,000億元，創10年來的新高。

蔡英文說，未來政府會持續投入資源，在生技醫療研發及人才培育上，也會調整修正相關法令，會多管齊下，讓人民享受到先進的醫療服務，也要讓生技醫療產業不斷提升競爭力，成為台灣下一個兆元產業。

蔡英文指出，去年衛福部成立「智慧醫材辦公室」，為人工智慧醫療產品開發，提供單一窗口的快速服務，並且協助醫療產業和資通訊產業，跨領域合作，加速國際市場的布局，大家關心的《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》的立法，立法部門也會持續推動，讓制度面更加完善。

蔡英文也特別感謝台灣生物產業發展協會，長期結合產學界的量能，為台灣生醫產業奠定穩健的基礎；她也恭喜今年獲獎的廠商，大家不僅在生技醫療領域有卓越的表現，許多廠商也支援防疫工作，是防疫國家隊的重要成員。

蔡英文提到，像是中化合成生技公司，積極投入抗病毒藥物研發；列特博生技公司的獨家專利，更是提高核酸檢測的質與量；還有偉喬生醫研發出相關抗體和蛋白原料技術，協助下游廠商進行快篩試劑的生產。

▼總統蔡英文接見「111年度傑出生技產業獎」獲獎單位。（圖／總統府提供）

