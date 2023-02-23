　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「生技產業拚兆元產業！」　蔡英文：已破7000億元創10年新高

▲▼總統蔡英文接見「111年度傑出生技產業獎」獲獎單位。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見「111年度傑出生技產業獎」獲獎單位。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日接見「111年度傑出生技產業獎」獲獎單位時表示，過去3年多的疫情，更加速國內生醫產業的發展，也讓台灣在國際市場上展現實力；2021年台灣生醫產業的營業額，突破7,000億元，創10年來的新高。

蔡英文表示，生技醫療產業是台灣重要的戰略產業，無論在醫學研究的技術，或是數位科技的能力，都有很好的發展優勢。她提到，過去3年多的疫情，更加速國內生醫產業的發展，也讓台灣在國際市場上展現實力；2021年臺灣生醫產業的營業額，突破7,000億元，創10年來的新高。

蔡英文說，未來政府會持續投入資源，在生技醫療研發及人才培育上，也會調整修正相關法令，會多管齊下，讓人民享受到先進的醫療服務，也要讓生技醫療產業不斷提升競爭力，成為台灣下一個兆元產業。

蔡英文指出，去年衛福部成立「智慧醫材辦公室」，為人工智慧醫療產品開發，提供單一窗口的快速服務，並且協助醫療產業和資通訊產業，跨領域合作，加速國際市場的布局，大家關心的《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》的立法，立法部門也會持續推動，讓制度面更加完善。

蔡英文也特別感謝台灣生物產業發展協會，長期結合產學界的量能，為台灣生醫產業奠定穩健的基礎；她也恭喜今年獲獎的廠商，大家不僅在生技醫療領域有卓越的表現，許多廠商也支援防疫工作，是防疫國家隊的重要成員。

蔡英文提到，像是中化合成生技公司，積極投入抗病毒藥物研發；列特博生技公司的獨家專利，更是提高核酸檢測的質與量；還有偉喬生醫研發出相關抗體和蛋白原料技術，協助下游廠商進行快篩試劑的生產。

▼總統蔡英文接見「111年度傑出生技產業獎」獲獎單位。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見「111年度傑出生技產業獎」獲獎單位。（圖／總統府提供）

ET快訊
女孩為「月薪10萬」想拍AV　他苦勸揭悲慘真相
快訊／限空令退場！　金管會解除4大救市措施
快訊／遭控偷吃王建民！　辣女醫怒反擊了
北市發1500元！　55萬人「嗶卡」就能領
炎亞綸「每天都吃蛋」遭酸晉惠帝！　正面回應了
在俄被俘逾100天「暴瘦憔悴」　亞速營第一營營長離世
WBC日本隊「三大怪物」曝！　美媒：可能比大谷還強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國台辦再喊話恢復16兩岸航點　陸委會：積極評估與規劃當中

台日友好！台灣友之會長參訪自來水博物館　見證水道百年發展史

國內缺藥又缺蛋　他揭1關鍵：新內閣都沒讀過？

蔡正元散播「拜登毀台計畫」謠言　民進黨：朱立倫別玩兩面手法

「生技產業拚兆元產業！」　蔡英文：已破7000億元創10年新高

連勝文嗆她啞巴　秦慧珠：請收回！跟所有身障者道歉

南台灣缺水！藍曝水資源3問題　賴士葆轟：王美花要負最大責任

幕後／台美貿易倡議最新進度曝！5議題取得高度共識　可望簽署協定

要追加2.3億！蔣萬安發1500元敬老金　55萬人今年9月「嗶卡」就能領

綠控購豪宅贈子1棟變2棟　林明溱批抹黑：明天提告！

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

國台辦再喊話恢復16兩岸航點　陸委會：積極評估與規劃當中

台日友好！台灣友之會長參訪自來水博物館　見證水道百年發展史

國內缺藥又缺蛋　他揭1關鍵：新內閣都沒讀過？

蔡正元散播「拜登毀台計畫」謠言　民進黨：朱立倫別玩兩面手法

「生技產業拚兆元產業！」　蔡英文：已破7000億元創10年新高

連勝文嗆她啞巴　秦慧珠：請收回！跟所有身障者道歉

南台灣缺水！藍曝水資源3問題　賴士葆轟：王美花要負最大責任

幕後／台美貿易倡議最新進度曝！5議題取得高度共識　可望簽署協定

要追加2.3億！蔣萬安發1500元敬老金　55萬人今年9月「嗶卡」就能領

綠控購豪宅贈子1棟變2棟　林明溱批抹黑：明天提告！

《天堂M》紫布事件再開戰　丁特控遊戲橘子「不要臉」求償2070萬

優良軍醫涉貪！803骨科主任「家藏2300萬現金」　院方火速開鍘

國台辦再喊話恢復16兩岸航點　陸委會：積極評估與規劃當中

被瘋狂灌酒喝到斷片　女學生醒來發現遭「2男閨蜜撿屍」聯手性侵

如何闖出好業績 業務高手的教戰手則

台南人也搶吃「鮮蚵抓餅」越嚼越鮮甜！升級豪邁份量只要銅板價

為愛息影2年！　陳喬恩「若重來不會公開戀情」自責：做錯了決定

程予希拍戲遭「羽球砸中左眼」全場驚嚇　自認女漢子受傷沒關係

宏匯聯盟拿下新竹高鐵開發　1.5萬坪打造「南北雙塔」新地標

228連假關山警加強交通疏導與執法　落實酒駕零容忍

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

快訊／東引地區指揮部上兵執勤時輕生　陸軍配合檢警調查釐清案情

快訊／政院3800億特別預算通過！　10項目強化經濟、共享經濟成果

通勤月票來了！北北基桃單一價1200　中彰投苗、南高屏分2種

他曬台中早餐店叫貨單打臉炎亞綸　狠酸：不是缺蛋是缺「幻覺」

蔡正元稱白宮有「毀滅台灣計畫」　假消息來源曝光

何時普發6千？　陳建仁預告發放時程

快訊／力「婉」狂瀾！王婉諭任時代力量新黨主席　3／1就任

幻象2000滑行中副油箱落　空軍證實

要追加2.3億！蔣萬安發1500元敬老金

「永齡雞蛋」是蛋界iphone？　綠委轟郭台銘：先把自己鬍子刮乾淨

秦慧珠諷只顧初選！徐巧芯霸氣捐這數字

「哪裡比徐巧芯專業？」　費鴻泰10字回應

見超市有蛋手刀衝去買！　「一盒305」最美發言人嚇壞喊夭壽

陳建仁曝4月普發6000元　「朝野黨團盡快通過就越早發」

更多熱門

相關新聞

郭正亮揭蔡英文「訪美時間點」　斷言：不可能拖過麥卡錫訪台

郭正亮揭蔡英文「訪美時間點」　斷言：不可能拖過麥卡錫訪台

外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄近日赴美國在台協會（AIT）華盛頓總部，進行美台高層國安對話。對於外界關注總統蔡英文是否將過境或訪問美國，民進黨前立委郭正亮表示，總統蔡英文若真的訪美，應該會趁今年6、7月中南美洲活動，以過境的名義訪美，不可能拖過眾院議長麥卡錫訪台之後，因為麥卡錫訪台後，兩岸局勢會升溫。

核二廠2號機將停役　鄭麗文：蔡英文解決「缺電」問題就是漲價？

核二廠2號機將停役　鄭麗文：蔡英文解決「缺電」問題就是漲價？

賴清德動手改革　王世堅：蔡英文高興都來不及了

賴清德動手改革　王世堅：蔡英文高興都來不及了

蔡英文收「土耳其國旗蘭花」　發文祈願土耳其一切平安

蔡英文收「土耳其國旗蘭花」　發文祈願土耳其一切平安

蔡英文今簽署「疫後特別條例」　周四送特別預算「加快發現金速度」

蔡英文今簽署「疫後特別條例」　周四送特別預算「加快發現金速度」

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

6000元來了！　財政部正式公告「5種領錢方式」

更多

最夯影音

更多
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面