通緝犯「羅賴拔」砸車窗搜刮　情人節連3天毀10車...得手1萬

記者邱中岳／台北報導

北市近期發生連環砸車事件，且嫌犯砸完車後還搜刮車內財物，一天就在萬華犯下5起案件，案經警方鎖定相關嫌犯逮人，初步清查嫌犯共計在北市犯下13起砸車竊盜，另外，嫌犯也在桃園犯下類似案件。

警方調查，北市萬華分局在14日接獲線報，有民眾停放在路邊車輛被砸毀車窗，並偷走裡面財物，警方追查時，又在15日接獲報案，囂張嫌犯更連續砸毀5車，在16日又犯下4起砸車窗竊盜案件。

▲通緝犯3天砸10車，爬車窗偷走1萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方鎖定44歲的蔡姓男子涉嫌重大，連續3天內犯下至少10件的「砸車竊盜」案件，22日晚上將人逮捕，清查發現蔡嫌在2016年因竊盜案遭發布通緝，因居無定所，所以增加查緝困難。

警方指出，蔡姓嫌犯在萬華地區砸車偷東西，共得手1萬元，另外在新北、桃園也有類似案件，而蔡嫌行竊手法，係以螺絲起子或者石頭敲破車窗，另外擔心警報器響，所以不開車門，以爬車窗方式進入行竊。

▲蔡嫌3天內在北市萬華地區砸10車，從車窗潛入行竊初估得手萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，蔡姓嫌犯之前就因為砸計程車偷東西被警方逮捕，事後遭判刑入獄，沒想到出獄後不知悔改，仍繼續以同樣方式犯案，訊後被依毀損、竊盜罪嫌送辦，另通緝部分也依規定解送相關單位。