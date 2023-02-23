獨／陳水扁自創「迷因合成圖」爆紅　本人親曝作品發想和背後分工

▲前總統陳水扁近期迷因圖連發。（圖／翻攝陳水扁臉書）



記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁近日在臉書專頁「陳水扁新勇哥物語」PO出多張創作合成照，用自己的照片搭配標語及魔幻色彩的背景，風格獨樹一幟，引起不少討論，陳水扁22日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，這些創意P圖由建築師羅榮源設計，他則提供照片及文案建議，用以完成這些作品。

陳水扁近期貼出不少合成圖作品，第一張圖標題為「台灣價值」，照片中，分別是他本人坐著跟站著的身影，搭配一張旗魚躍出水面的照片，引來不少網友解讀是「逆流而上」、「無畏浪潮」。

陳水扁自21日起、又連3日貼出「放眼世界」、「台灣戰士」、「行雲流水」等照片。一系列作品引起許多網友不少關注，粉專貼文更從原本幾百讚一躍到數千上下，湧入大批留言討論，試圖參透其背後寓意，政治評論家周偉航也轉發合成照表示，自己想採訪阿扁巴巴大俠。

網友也紛紛留言表示，「總統這個職位害台灣少了一個後現代藝術大師」、「阿扁風格早安圖嗎？」「這才是真正的電腦繪圖」、「很後現代主義的長輩圖」、「卸任元首轉生成了迷因戰士之勇哥傳 !?」

對於合成圖創作過程，陳水扁受訪時表示，建築師羅榮源早就幫他設計這些創意P圖，自己則提供照片及文案建議。