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婆婆酸乳頭暗沉「婚前太多人用」！最美博士駁斥：有那麼常吸？

人妻胸部被婆婆看光，還被嫌顏色深是否因婚前交太多男友。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲人妻胸部先天顏色較暗沉，竟被婆婆認為是婚前交了很多男友。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻上網發文表示，自己在房間換衣服的時候被婆婆看到，結果婆婆竟然問說「是否婚前交了很多男友、太常被使用，所以顏色才會那麼深！」這樣的刻板印象讓有「最美博士」稱號的性學專家許藍方反駁，質問「你們捫心自問，你們真的有那麼常吸嗎？」

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己胸部先天顏色比較暗沉，有次在房間換衣服時，不小心被婆婆看到，結果婆婆竟然問「是否婚前交了很多男友、太常被使用，所以顏色才會那麼深！」這讓她相當驚訝，並認為婆婆是不是就是台語中的「不識字兼沒衛生」。

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對這樣的乳頭顏色黑是否就是性生活混亂，或交過很多男友的刻板印象，性學博士許藍方也表示，「你們真的有那麼常吸嗎？」並表示嘴巴也常接吻怎麼就沒有變黑。

許藍方反駁這樣的刻板印象。（圖／翻攝自許藍方YT）

▲許藍方反駁這樣的刻板印象。（圖／翻攝自許藍方YT）

她也表示乳頭顏色是天生的跟基因有關，白種人、黃種人、黑種人的黑色素本身就是不一樣，另外也會因為賀爾蒙關係改變，如懷孕的時候就會變黑。還有一種是與衣物、內衣摩擦而變色，但這些都和性生活完全無關，並表示每個人都權利享受自己的性生活，並不會因為這樣改變自己乳頭的顏色，這樣歧視的觀念應該拋棄。

不少網友也在人妻文章下方留言，「想知道婆婆顏色」、「妳可以跟她說：但是我的胸型比妳好看」、「無知的婆婆」、「每個人顏色本來就不一樣啊！」

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