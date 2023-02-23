16歲少年載女友出遊遇死劫！遭皮卡「削車頂」當場亡　驚悚瞬間曝

圖文／CTWANT

慘不忍睹！墨西哥赤瓦瓦州（Chihuahua）16歲少年羅蘭多（Rolando TP），近日開車和女友出遊，結果遭對向一輛失控的紅色皮卡迎面衝撞，紅色皮卡整台車飛起來削過羅蘭多駕駛的白色車頂，兩台對撞的車都嚴重毀損，羅蘭多的車頂徹底被撞爛，他當場喪命，女友則在急救後，幸運撿回一命。

根據墨西哥《Tiempo》等外媒報導，從事發地的路口監視器可看見，羅蘭多當時開著一台白色休旅車，在當地時間下午2時許，開心載著女友出遊，兩人的車行經一段雙向道路。但忽然間對向卻突然衝出一輛紅色皮卡，直接失控暴衝從羅蘭多車頂削過，翻滾了一圈才停下。

而羅蘭多的休旅車，無故遭這輛紅色皮卡高速追撞，車頂全部削爛，車頭也殘破不堪，兩台車都撞得稀巴爛。

▲▼紅色皮卡失控撞死羅蘭多。（圖／翻攝自laopcion）

後來當地警消獲報後前往救援，但坐在駕駛座的羅蘭多，不敵皮卡高速衝撞的威力，經過送醫搶救仍因為腦死宣告不治，女友則已經恢復意識，但也傷得不輕，目前院方還無法證實，女友是否已經脫離險境。

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