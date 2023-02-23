BNT次世代疫苗暫不採購！王必勝曝原因　藥廠下月來台談合作

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布3月6日起實施「疫苗+1」加強接種計畫，以今年都還沒打過次世代疫苗民眾為主實施對象，而國內目前使用次世代雙價疫苗只有莫德納一種廠牌，是否還會採購BNT次世代疫苗？指揮中心指揮官王必勝表示，還要釐清相關安全疑慮，另BNT公司將於3月來台討論合作事宜。

指揮中心自今(112)年3月6日至4月30日「疫苗+1」加強接種計畫，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象響應接種。另今年1/1起已經接種過BA.5次世代疫苗，算為年度接種建議，不屬於本次活動對象。

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我國目前採購的次世代疫苗僅有莫德納一家廠牌的BA.1與BA.5兩款雙價疫苗，指揮中心先前表態不排除購買BNT，被問及目前洽談狀況，王必勝表示，針對BNT次世代疫苗，第一件事情要解決的是安全疑慮。

先前美國政府發布「BNT次世代雙價疫苗」安全警訊，65歲以上長者接種後21天內可能有較高機率發生缺血性中風。王必勝說，後續進一步有說明可能和流感疫苗一起施打有關，但現在還沒看到真正研究報告出來，還沒解除疑慮，有疑慮暫時不會進口，等到完全沒有疑慮才會考慮。王必勝也透露，BNT公司3月會來台灣討論未來新冠疫苗相關的合作事宜。