腸病毒升溫「兒科醫喊慘」　李秉穎曝免疫負債魔王：新生族群最危險

▲2/23台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情趨緩，有兒科醫師示警近期腸病毒疫情升溫，直呼「慘了」。對此，指揮中心發言人羅一鈞表示，上週腸病毒就診2022人次，高於去年同期，但較前年低，尚未到警戒範圍。台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，兒童傳染病與歷年相比持平，僅有呼吸道融合病毒（RSV）發生免疫負債情形，且最常發生在1~2歲的新生世代身上。

李秉穎表示，兒童傳染病與過去相比持平，但因為前兩年採取嚴格防疫措施，造成部分傳染病未在社區流行，因此累計了一些易感受族群，當免疫系統在3年內未受到刺激，就容易產生「免疫負債」，尤其是在疫情期間出生的新生世代更容易被感染。

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李秉穎補充，今年RSV疫情規模就超過疫情前數字，所幸該病毒重症率不高，並未造成醫療機構過度負擔。近期RSV趨緩，又有其他病毒如輪狀病毒、霉漿菌等在社區流行，腸病毒也是其中之一，但沒有看到明顯免疫負債跡象。

羅一鈞提到，開學後原本就有傳染病流行，腸病毒也是其中之一，上週腸病毒就診2022人次，尚未達到警戒範圍，但的確有臨床醫師反應較常看到出現手口足症、嘴巴有水泡甚至有指甲脫落現象的腸病毒兒童，但值得慶幸的是，目前尚未監測到較具威脅性的腸病毒71型存在。

李秉穎也表示，腸病毒為夏天流行病毒，但台灣地處亞熱帶地區，冬天也有病例。未來對腸病毒監測除了關注重症外，還需關心夏天的流行情況，也希望腸病毒71型疫苗能盡快上市供台灣民眾使用。