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韋伯太空望遠鏡發現6大星系　形成速度顛覆認知「好比畸形兒」

▲▼科學家透過美國NASA韋伯望遠鏡，發現6個宇宙大爆炸不久後形成的大質量星系。（圖／路透）

▲科學家透過NASA韋伯望遠鏡發現6個宇宙大爆炸不久後形成的大質量星系。（圖／路透）

中央社巴黎／華盛頓22日綜合外電報導

科學家透過美國NASA韋伯望遠鏡，發現6個宇宙大爆炸不久後形成的大質量星系，形成速度快到顛覆人類認知，就好比站直不到7公分、卻有著70公斤成人體重的畸形兒。

綜合法新與路透社報導，國際頂尖期刊「自然」（Natural）今天發表這份最新研究，美國國家航空暨太空總署（NASA）的詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡（James Webb Telescope），利用近紅外線相機（NIRCam）在宇宙中不為人知的區域觀測到6個星系。

哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）過去曾捕捉到其中2個星系的畫面，但在觀測影像中若隱若現，並未引起科學家注意。

天文學家表示，韋伯望遠鏡得到的數據顯示，早在138億年前宇宙大爆炸發生過後約5.4億至7.7億年間，這6個巨大星系就已經存在，當時宇宙年齡僅為目前的3%，但這些星系的成熟度相當於人類目前所在的銀河系。

其中一個星系的質量似乎與銀河系相當，但密度卻是銀河系的30倍，與目前宇宙中的星系有著根本上的差異。

研究主筆、澳洲旋濱科技大學（Swinburne University of Technology）天體物理學家拉貝（Ivo Labbe）說：「噢，它們是全然不同—真正奇特的產物。」

他表示：「如果銀河系是個體型正常的普通成年人，假設約175公分、70公斤，這些星系就像是有著差不多體重的1歲嬰兒，但站起來不到7公分高。早期的宇宙就像是一場畸形秀。」

拉貝還說，要讓這個年輕星系在短短7億年間達到同樣的成長幅度，它的成長速度必須比銀河系快約20倍。

宇宙大爆炸過後，這麼短的時間內就形成如此巨大的星系，已違背目前的宇宙學模型，這個模型是當今科學對宇宙運作的最佳理解方式。

韋伯望遠鏡2021年發射升空並於去年開始蒐集數據。這次的新發現是以NASA去年7月從韋伯望遠鏡傳回的第一個數據集為基礎，韋伯望遠鏡搭載紅外線感測儀器，能夠探測到來自遠古恆星及星系的光。

 
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