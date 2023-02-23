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到男友家留宿！隔天姑姑突趕人吼「快穿衣服出去」　她哭：我好像妓女

▲▼生日,慶生,生日蛋糕,蠟燭。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO幫男友慶生，順便留宿1晚。（示意圖，和本新聞無關／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶交往除了彼此磨合，和另一半家人相處也需要注意。一名女網友透露，和男友交往期間，對方姑姑對她的態度都很差。近日她到男方家中幫忙慶生並留宿1晚，沒想到隔日男友姑姑還跑來敲門，叫她衣服穿一穿快出去，事後她將此事告訴男友反而還被罵，讓她相當難過。

原PO在Dcard發文表示，和男友交往3年，這段時間對方會要求她到家中留宿，她都覺得很尷尬，因為對方的姑姑每次都直接忽視她，甚至曾在她面前甩門，「但沒辦法，男友不願意住我家，覺得不習慣」，她只好妥協。她也說，即使逢年過節都送禮到男友家，但姑姑還是不待見她，且2人交往明明就是AA制，可是姑姑都會在親戚面前說她很虛榮、只會亂花錢。

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原PO表示，近日到男友家慶生到很晚，所以住了一晚才走，也有事前告知男友說因為很累，所以隔日會睡比較晚，中午再去上班，對方也答應了。沒想到第2天男友前腳一走，姑姑後腳就跑來敲門，並直接闖進房間說，「衣服穿一穿出去！」她當場被嚇醒急忙打電話求救，沒想到男友還對她咆哮，且說「家裡覺得妳是外人，家裡沒有人，所以不讓妳待在家裡」，她只好把行李收一收。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO隔天被男友姑姑趕走。（示意圖，和本新聞無關／記者周亭瑋攝）

原PO穿衣服的時候，姑姑還直接開門進來大喊快一點，讓她覺得自己絲毫沒有隱私權，「真的覺得自己很像妓女，叫我來就來、叫我走就走，不用錢還要倒貼」。事後她和男友抱怨，現在睡醒之後還會聽到姑姑的聲音，覺得很恐慌，結果男友卻罵她是神經病，認為姑姑沒有做錯，讓她開始反思，「大家覺得呢？會不會是我自己反應過度呢？」

文章一出，網友紛紛表示「家裡沒有人就不准妳在，妳真的是他們眼中的外人，還不快分手」、「他們都把你當外人，不分手嗎」、「男友爛成這樣妳還當寶」、「這麼不尊重你保護你的男友，還有留的必要？我不能理解，這麼明顯了 不考慮分手嗎？如果真的嫁進去，我相信未來蠻黑暗的」、「分手委屈一時，不分手委屈一輩子」、「分手吧，光這樣妳男友就不保護你了，以後結婚是要怎麼辦」、「分手好嗎？ 男的都吃定妳了，為什麼要這麼委屈自己」。

事後原PO更新，表示先前男友經常對她冷暴力、言語暴力，甚至是肢體暴力，但因為愛得很深，所以都沒有分手。不過這次貼了一些中肯的留言給男友看，對方還回「可以了，你贏了，開心了嗎？」因此終於決定分手，也已經封鎖男方，「最後謝謝大家的關心，把一個裝睡的人打醒」。

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