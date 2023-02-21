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硬不到1分鐘「女上男下超想哭」　她仍處女身！哀喊：男友才31歲

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男友挺拔過程很短暫，讓原PO感到好受挫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

想和男友激情，無奈開戰一半就沒戲了！一名妹子抱怨，男友與前任性愛次數不到10次，而她還是處女，渴望把一次獻給男友，無奈兩人交歡至今都不成功，就連一起洗澡、口愛，硬挺的時間竟不到1分鐘。更崩潰的是，原PO坐在上面，男友仍在探索密穴時，小頭就不爭氣了，讓原PO抓狂崩潰「想到這裡就快哭了！」

一名女網友在Dcard透露，儘管交過4任男友，她仍是處女之身，礙於某些因素，她更希望初夜只給最愛的人，直到遇上這任男友，有想婚的念頭，也願意嘗試性愛這一塊，不料交歡的過程簡直超克難。

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原PO崩潰直呼，她26歲、男友31歲，對方性愛經驗次數不到10次，「現在無論我幫他打手槍或是口交、脫光、一起洗澡，他硬的時間都非常非常的短，大概只有1分鐘不到！」

更讓原PO想哭的，男友光是找洞的期間「就軟掉了」，就連原PO直接坐上去，依舊不得其門而入，因此原PO至今仍為處女之身。對此，男友坦言在心理方面，並不感到興奮，但仍會努力練習，無奈進步速度實在很緩慢。

最後原PO強調，男友睡眠作息、飲食都正常，也有健身運動，「我只是想要跟喜歡的人做愛啊...想到這裡就快哭了！」對此，原PO真心求問，「多給對方時間練習（不知道半年夠嗎？）吃些補品or藥物呢？」

文章曝光後，一票網友傻眼回應，「他真的壞掉了，你要帶他去看醫生」、「好像知道性經驗只有約10次...是為什麼了」、「試車的重要性」、「慘不忍睹！還好26歲發現不算太早也不晚，真的不行只能放生了」、「我有時候前戲不足也會軟掉」。

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲交歡缺乏刺激也會容易讓男方軟掉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘曾在YouTube《程威銘醫師Dr.DKK》分享，6個容易軟掉的原因：

1.缺乏刺激：另一半像死魚不太會動、沒有表情，男生較容易軟掉。

2.太濕潤：可能使愛愛時產生空洞感；而太乾燥進行活塞運動則會有摩擦疼痛感，也可能因此不硬了。

3.藥物影響：感冒藥、止痛藥甚至是禿頭藥都可能影響勃起功能。

4.約會前過量酒精：大量酒精也會影響勃起，讓你表現失常。

5.情緒焦慮：難得的一場約會想要好好表現，但焦慮讓你越期待表現越失常，可能進行到一半因為緊張而軟掉。

6.兩人關係不好：和另一半剛大吵完，或約會對象根本不是你的菜，可能做到意興闌珊而垂頭。

程威銘指出，若發現每次愛愛到一半都軟掉，就得留意自己是否患有性功能障礙，應就醫診治。然而，預防勝於治療，平時吃好睡好、保持運動習慣，才能讓勃起功能維持巔峰；另外，平時太勞累也不應勉強提槍上陣，親密行為前別喝太多酒、也別使用娛樂性藥物，使用保險套可挑薄款，避免因為缺乏刺激而軟掉。

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