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蛋價狂飆！台中蛋行：年前至今漲15趴　民眾苦哈哈還是得吃

記者游瓊華、翁子皓／台中報導

國內再度爆發蛋荒，造成雞蛋價格上揚，引發民怨；對此，農委會陳吉仲日前也稱「對消費者感到不好意思」，承諾會全力調度，盡快讓供應量回穩。《東森新媒體ETtoday》今(23日)走訪台中建國市場一家蛋行，發現土雞蛋早被掃光，老闆透露，蛋價年前至今漲幅約15%，但蛋是必需品，大家還是會買。

▲台中建國市場蛋商透露，從年前至今蛋價漲幅約15%。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中建國市場某蛋行的土雞蛋一早就被掃光。（圖／記者游瓊華攝）

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記者實際走訪台中建國市場的一家蛋行，發現土雞蛋早被買光。蛋行老闆透露，蛋價年前約一斤50元，漲到現在一斤57元，漲幅約15%，有些消費者買不到白蛋，只好改從高價蛋下手。

老闆又說，消費者還是會買，畢竟蛋是必需品，不過買量可能會減少，許多人會改吃其他食物替代；然而，商家對蛋需求比消費者大，比如早餐店沒有蛋，會很難營業，因此蛋價上漲恐對商家造成影響。

一位迷彩頭巾大哥來買鹹鴨蛋，原本結帳後離開，發現白蛋還有剩餘，趕緊回頭再買。面對蛋價飆漲，迷彩頭巾大哥說，從疫情前的一斤約30元，飆漲到破55元，真的太有感，但還是相信政府。

▲▼台中建國市場蛋商透露，從年前至今蛋價漲幅約15%。（圖／記者游瓊華攝）

▲一位大哥來買鹹鴨蛋，原本結帳後離開，看到白蛋有補貨，趕緊回頭再買。（圖／記者游瓊華攝）

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