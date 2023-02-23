西濱公路機車撞護欄！水泥工摔路面爆頭亡　哥崩潰痛哭癱軟

記者蔡文淵、翁子皓／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮台61線西濱快速道路南下側車道89.9K昨（22）日晚間發生一起車禍，一名張姓水泥工行經該處時，疑似過彎時擦撞一旁的護欄，機車倒在車道，而張男摔落到護欄右方約2公尺下方的產業道路上，安全帽脫落，頭部嚴重受創，當場死亡。張男的哥哥獲報到場，趴著護欄痛哭，令人不勝唏噓。

▲機車騎士過彎擦撞一旁的護欄，從2公尺高度墜落。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所昨日20時10分許，接獲報案稱，於竹南鎮台61線西濱快速道路南下側車道89.9公里處，有一輛機車發生交通事故。經警方調查，60歲的張男下班騎機車走台61線要由北往南要回竹南住處，行經89.9公里慢車道時，疑似過彎時擦撞一旁的護欄，機車倒在車道上，而騎士摔落到護欄右方約2公尺下方的產業道路。

救護人員到場，發現張男安全帽已鬆脫，頭部傷勢嚴重，已明顯死亡。員警協助指揮疏導往來人車、記錄現場狀況等，經查騎士無酒駕情形，詳細事故原因仍待調查釐清。

死者的哥哥獲報到場，見弟弟死狀，一時間難以接受，趴著護欄崩潰痛哭，一度還因癱軟，蹲坐地上，一旁親人只好不斷拍撫他的背安慰。

▲死者哥哥獲報到場，趴著護欄痛哭，令人不勝唏噓。（圖／記者蔡文淵翻攝）

竹南警察分局提醒民眾，夜間行車視線不佳，務必提高警覺，需更加注意前方路況，小心行駛，依規繫妥安全帶或戴妥安全帽，確保萬一不慎發生交通事故時，能有效提高保護自身生命及身體之能力，減少所衍生之危害程度。