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全台爆蛋荒！在地蛋農曝現況「減產約2成」：清晨上架就秒殺

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

國內再度爆發蛋荒，造成雞蛋價格上揚，引發民怨；對此，農委會陳吉仲日前也稱「對消費者感到不好意思」，承諾會全力調度，盡快讓供應量回穩。《ETtodat新聞雲》今(23日)走訪傳統市場，自產自銷的蛋農透露，目前雞蛋減產約2成，架上的白蛋都被搶光，只剩下紅殼的「機能蛋」。

▲▼彰化蛋農，雞蛋。（圖／記者唐詠絮攝）

▲蛋農自產自銷，每天白蛋一上架，清晨就被搶光。（圖／記者唐詠絮攝）

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該名蛋農指出，自己是自產自銷，沒有透過中間盤商，因此價格會比其他蛋商更加便宜，但即便如此，一般白蛋價格也從2年前每斤30幾元，變成現在落在每斤48元至52元上下，大約漲了10元左右，對消費者來說還是很有感。

蛋農說，自己在埔心養了約1萬隻雞母，每天產量約8000顆，受到禽流感、換羽毛、以及氣候影響，目前雞蛋產量減少約2成，每天白蛋一上架，清晨就被民眾秒殺、搶購一空。《ETtodat新聞雲》記者走訪市場時已是上午9點，該名蛋農架上只剩下紅殼的機能蛋，價格每斤70元，白蛋則是早已完售。

蛋農表示，自行養雞成本高昂，現今飼料越來越貴，而場裡的雞母約3年要汰換一次，到時候還要再重新找小種雞來養，這成本也是要自行吸收。

彰化大城鄉農會養雞協會會長也指出，以前一箱雞蛋810元，換算一斤約41元，而現在受到種種因素影響，再加上中間盤商抬高價格，一斤約52元，光是產地價格就差了10幾元。

▼上午9點，蛋農架上的白蛋已經售完，只剩下價格較貴的紅殼雞能蛋。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化蛋農，雞蛋。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化蛋農，雞蛋。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化蛋農，雞蛋。（圖／記者唐詠絮攝）

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