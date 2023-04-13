▲桃園職能訓練場創新產業應用人才訓練班，熱烈招生中。（圖／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

配合國家數位科技產業發展，桃園市政府就業職訓服務處針對5+2產業及具發展前景之製造產業關鍵技術能力等人才培訓與就業，推出各項創新產業人才培訓計畫，豐富課程內容包含：AI智慧應用開發、大數據分析、物聯網及無人機操作應用等訓練課程，協助受訓學員順利投入創新產業就業市場。

市府就服處13日表示，本訓練歡迎年滿16歲、設籍桃園市或轄內就業、就學者的民眾踴躍參與！自即日起陸續開放報名，課程資訊如下：

一、 中原大學(創新產業Python與OpenCV AI 視覺應用班)。

報名時間：即日起至112年5月1日止。

二、 開南大學(智慧物聯網短期教育訓練班)。

報名時間：預計自112年4月24日起6月23日止。

三、 中華產業創新競爭力協會(AI聊天機器人應用班)。

報名時間：預計自112年4月17日6月30日止。

四、 銘傳大學(無人機競速空拍證照班)。

報名時間：預計自112年4月17日起至7月5日止。

五、 中原大學(Python 與 ChatGPT整合應用 AI 人才培育班)。

報名時間：預計自112年4月17日起至6月26日止。

市府表示，本次訓練課程除專業講師資源外，另透過企業參訪方式，將課堂所學的理論與實際產業執行做連結，協助學員進一步瞭解企業現況、產業趨勢與發展；課程亦輔導學員考取相關技能證照，促進學員獲得工作技能，以提升職場就業競爭力。