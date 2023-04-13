　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園職能訓練場創新產業應用人才訓練班　熱烈招生中

桃園職能訓練場創新產業應用人才訓練班　熱烈招生中

▲桃園職能訓練場創新產業應用人才訓練班，熱烈招生中。（圖／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

配合國家數位科技產業發展，桃園市政府就業職訓服務處針對5+2產業及具發展前景之製造產業關鍵技術能力等人才培訓與就業，推出各項創新產業人才培訓計畫，豐富課程內容包含：AI智慧應用開發、大數據分析、物聯網及無人機操作應用等訓練課程，協助受訓學員順利投入創新產業就業市場。

桃園職能訓練場創新產業應用人才訓練班　熱烈招生中

市府就服處13日表示，本訓練歡迎年滿16歲、設籍桃園市或轄內就業、就學者的民眾踴躍參與！自即日起陸續開放報名，課程資訊如下：
一、 中原大學(創新產業Python與OpenCV AI 視覺應用班)。
報名時間：即日起至112年5月1日止。
二、 開南大學(智慧物聯網短期教育訓練班)。
報名時間：預計自112年4月24日起6月23日止。
三、 中華產業創新競爭力協會(AI聊天機器人應用班)。
報名時間：預計自112年4月17日6月30日止。
四、 銘傳大學(無人機競速空拍證照班)。
報名時間：預計自112年4月17日起至7月5日止。
五、 中原大學(Python 與 ChatGPT整合應用 AI 人才培育班)。
報名時間：預計自112年4月17日起至6月26日止。

桃園職能訓練場創新產業應用人才訓練班　熱烈招生中

市府表示，本次訓練課程除專業講師資源外，另透過企業參訪方式，將課堂所學的理論與實際產業執行做連結，協助學員進一步瞭解企業現況、產業趨勢與發展；課程亦輔導學員考取相關技能證照，促進學員獲得工作技能，以提升職場就業競爭力。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
羨慕同事住家裡「租金、三餐」爽省！過來人點一關鍵：寧願租房
國安基金明退場！275天助台股漲1854點　漲逾13%
吳孟達病逝2年　周星馳後悔吐「最想對他說的話」
淫保全2度尾隨女高中生潑精　DNA比對確認GG了
司機遇醉漢！遭狂毆17拳畫面曝　手機還被搶崩潰了
買金龍魚回家卻絕食　他撬開嘴「噴出一堆黃金」賺翻
王道銀認疏失！普發6000偷跑內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市精進焚化底渣再利用　連續5年環保署考核優等！

南投性平實務研習校長大集合　邀性平三法推手吳志光擔任講師

桃園職能訓練場創新產業應用人才訓練班　熱烈招生中

勞工之光　台南4名勞工獲選全國模範勞工殊榮

水上救生器材船艇訓練　南消二大守護市民安全

音響展首次移師高雄圓山飯店　陳其邁：讓音樂豐富生活

台東縣政府攜手鄉鎮市公所　4／17起受理微型露營場申請

春雨報到助攻崩塌地造林復育　南投林管處進行無人機撒播試驗

商業服務業節能設備補助說明會　今在台東登場

成功警分局長親上廣播電台　宣導轄內法治交通等法令

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

遭質疑拍陳其邁馬屁落淚　許銘春怒離場 ： 我不幹了

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

全台2波變天周末雨更廣　補水梅雨預測時間也出爐

靠00878財富自由退休　公式算如何「月領十萬」

李多慧體驗台灣夜市文化　品嚐珍奶中文讚：好喝❤️

台南市精進焚化底渣再利用　連續5年環保署考核優等！

南投性平實務研習校長大集合　邀性平三法推手吳志光擔任講師

桃園職能訓練場創新產業應用人才訓練班　熱烈招生中

勞工之光　台南4名勞工獲選全國模範勞工殊榮

水上救生器材船艇訓練　南消二大守護市民安全

音響展首次移師高雄圓山飯店　陳其邁：讓音樂豐富生活

台東縣政府攜手鄉鎮市公所　4／17起受理微型露營場申請

春雨報到助攻崩塌地造林復育　南投林管處進行無人機撒播試驗

商業服務業節能設備補助說明會　今在台東登場

成功警分局長親上廣播電台　宣導轄內法治交通等法令

昨役打得不錯但兄弟守得更好　餅總對何恆佑有期待

公司辦抽獎！他爽中「有薪休假365天」　網友狂勸做1事

許銘春淚灑立法院　李彥秀酸「廉價眼淚」：千萬勞工欲哭無淚

林美照救失聲抽脂肪打脖子！「無麻醉治療」粗針管直接戳聲帶

GameStop員工提前洩露《薩爾達》特仕機被開除　店長：任天堂要求的

國安基金明退場！275天助台股漲1854點　漲逾13%

遭林延鳳質疑工作報告抄襲　蔣萬安罕見動怒

台南市精進焚化底渣再利用　連續5年環保署考核優等！

【更生好物每周報】彰化阿良古味　最純粹的素食好滋味

搶攻普發6千　喜樂時代影城推限量超值套票+桃園敦親睦鄰方案

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

地方熱門新聞

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

基隆晚間「3區停電」！1507戶摸黑過夜

桃捷挺猿票13日開賣　搭機捷看球賽省荷包

鹹酥雞店賣「A片」竟是黑輪！原因超暖

桃園工務局昔10天一活動　張善政上任大改

藤枝國家森林遊樂區4/21日起免預約　現場購票入園

南消消友會第六辦事處頒生日禮券、獎勵金

開車旅遊撞落後視鏡　警一招解圍

彰化分署南投辦公室將搬遷　17日起暫停服務5天

雲林西螺孕婦可拿萬元營養金

黃偉哲北上行銷台南鳳梨

台東消防局大豐分隊新建廳舍落成

更多熱門

相關新聞

東海大學宣布入學獎學金最高40萬

東海大學宣布入學獎學金最高40萬

少子化下，各大學拼招生，理工學院躍居中部第一的東海大學，也祭出優渥獎學金吸引學生。教務長楊定亞教授表示，為了吸引一流學生，學士班註冊入學之新生只要符合條件，第一學年提供最高10萬元獎學金。此外，外文系凡個人申請入學的甄選總成績排名前5名，且符合成績審核等條件者，每學期5萬元，最高可獲得40萬元獎學金。

勞工局身心障礙者職業訓練招生

勞工局身心障礙者職業訓練招生

「英文家教」站看板招生　臉超臭

「英文家教」站看板招生　臉超臭

百萬獎學金非萬能！學生直言：不會念快倒閉私校　興趣與就業優先考慮

百萬獎學金非萬能！學生直言：不會念快倒閉私校　興趣與就業優先考慮

北市數位實中招48名新生　走出校園「整座城市都是我的教室」

北市數位實中招48名新生　走出校園「整座城市都是我的教室」

關鍵字：

桃園就業職訓服務處創新產業應用招生

讀者迴響

熱門新聞

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

派翠克拒同台「節目急找代班」

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

老師傅收8萬元衛浴貼磚　他看成品秒崩潰

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

Albee「掉出超兇車頭燈」澎湖脫了

周末變天！一天內跌10度

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

快訊／BLACKPINK Rosé遭陸媒傳吸毒　YG怒了：正在提告！

自助餐4菜160　業者出面說話了

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

更多

最夯影音

更多
放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童
黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面