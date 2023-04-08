▲拼招生！東海大學祭入學獎學金最高40萬，各科系加碼一次看。（圖／東海大學提供）



記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

少子化下，各大學拼招生，理工學院躍居中部第一的東海大學，也祭出優渥獎學金吸引學生。教務長楊定亞教授表示，為了吸引一流學生，學士班註冊入學之新生只要符合條件，第一學年提供最高10萬元獎學金。此外，外文系凡個人申請入學的甄選總成績排名前5名，且符合成績審核等條件者，每學期5萬元，最高可獲得40萬元獎學金。

校方表示，東海工學院在泰晤士最新公佈2023世界大學工程學科指標排名中，在國內僅次於台清交成台科五所大學，躍居全台第六，中部第一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國貿系主任謝俊魁教授，在校友的鼎力支持下，系上擁有多項專屬獎學金，為了號召優秀學子入學，今年推出了個人申請入學專屬獎學金，學測國、英、數3科達頂標、前標，依達標科目數，不限名額發放獎學金，3科達頂標獎學金為20萬元。



外文系師資陣容堅強，擁有推動英語教育不遺餘力的何萬順講座教授、江丕賢特聘教授，還有著名的外籍教授Vynchier Henk，系主任劉美惠教授也推出「績優入學獎學金」，凡個人申請入學的甄選總成績排名前5名，且符合成績審核等條件者，每學期5萬元，最高可獲得40萬元獎學金。

應物系「新生入學獎學金」，則針對112學年度指定管道入學之新生主動審理，符合條件者第一學期提供6萬元獎學金。

此外，東海基督教會也提供「東海大學基督徒新生獎助學金」100名，每名五萬元，並提供多元的信仰課程與活動，歡迎基督徒高中生入學東海。東海AI智慧製造跨域班獎金也相當豐厚，通過甄選之學生，首年發給12萬元獎學金。農業暨健康學院各系所也提供多元的獎學金。