台南112學年度公營幼兒園新生招生！　2歲專班增設19班240名額

▲台南市教育局指出，2023年新生入園登記作業各校已陸續展開，依各校簡章公告，請家長踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市公立幼兒園，為保障弱勢家庭及偏鄉學子受教權益，112學年度起為協助弱勢幼兒提早接受教育，除身心障礙幼兒於招生作業前進行安置外，將低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女等5類法定需要協助幼兒，皆列為優先招收對象第一順位。

2023年新生入園登記作業各校已陸續展開，依各校簡章公告，請家長踴躍報名。因應家長需求，今年幼幼班共增設19班，可提供240名額。配合政策調降公立幼兒園師生比，由現行的1：15，調降為1：12至1：13，降低師生比後，教師能更專注每位幼兒的照顧需求，師生間的互動頻率提高，有助於提升整體教保服務品質。非營利師生比則配合教育部國教署期程辦理。

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黃偉哲市長表示，為提供更優質的公立幼兒園服務品質，市府已規劃更完善的機制並投入更多資源。家長選擇本市公幼至少有六大利多，包括「延長照顧到6點：一人即成班、寒暑皆開辦、家長少負擔」、「教學活潑多元：含特色課程與閱讀素養」、「設備充足、環境寬敞安全」、「師資優良、低師生比且師資穩定」、「健康餐點：營養師把關與中央廚房供餐」、「幼小銜接能提早適應」，希望透過市府和學校的努力，讓家長安心的把寶貝小孩交給學校。

教育局鄭新輝局長表示，公幼課程由專業的幼教老師設計，活動多元且豐富，園內的設施設備皆符合規定且持續更新改善，可讓就讀公幼的孩子享有更高品質的學習。尤其在市長的支持下，自112學年度起各公立幼兒園將全面延長課後照顧時間到下午6點，以滿足雙薪家長的需求。此外，為減輕家長負擔，受托照顧的幼兒人數1人以上即開班，弱勢家庭免費，一般家庭家長每小時收費不超過50元，寒暑假皆開班，不足經費由市府負擔。

教育局表示，112學年度公立及非營利幼兒園招生簡章、可招生名額已於3日起陸續公告。招生對象為學齡滿2歲至入國小前之幼兒（出生期間為106年9月2日至110年9月1日）；援例採兩次登記(各園現場登記)【第一次招生不足時辦理第二次登記】，第一次登記時間為112年4月25日、第二次登記時間112年5月3日；抽籤時間為第一次抽籤112年4月27日上午9時起、第二次抽籤112年5月5日上午9時起，請家長留意登記作業期程，踴躍前往登記。

教育局補充表示，欲了解報名流程、各園可招生名額及簡章可至「台南市公立幼兒園新生入園網」（https://kid.tn.edu.tw/kidadm/）及「台南市非營利幼兒園新生入園網」（https://kid.tn.edu.tw/NonProfit/Default.aspx）查詢及報名登記。第一次登記入園抽籤當日，可至直播平台觀看抽籤實況（https://reurl.cc/d7bOdD），抽籤後即可於系統查詢錄取結果，不必到現場等候，錄取結果也提供家長線上即時查詢服務，招生作業公平、公正、公開。教育局也提醒，家長收看抽籤直播當日如信號中斷，有可能是所在地網路頻寬收訊問題造成，抽籤過程會全程錄影，並供事後檢視，請家長放心。