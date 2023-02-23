　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

百搭泡麵霸主統一麵超神吃法！網：別玩食物

▲▼（業配）統一麵5種吃法。（圖／記者周宸亘攝）

▲百搭泡麵霸主「統一麵」眾多吃法引發網友熱議。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

口味多元的泡麵堪稱國民美食，隨時方便煮又有飽足感成為許多家庭必備神物，然而泡麵加蛋、蔬菜的標準吃法已經不稀奇，網路流傳許多網友活用百搭泡麵霸主「統一麵」各種口味「混搭」豆漿、布丁......等，簡單卻富有創意的吃法引發網友熱議，特別盤點４大統一麵創新吃法，快來看看你最想試哪一種？

▲▼（業配）統一麵5種吃法。（圖／記者周宸亘攝）

▲肉燥湯麵加茶包，湯頭瞬間變清爽。

吃法1：肉燥湯麵＋茶包

傳統湯泡麵吃法也可以輕鬆玩創意！有網友分享，在泡麵裡加入茶包，湯頭瞬間變清甜，吃起來不只解膩還有淡淡茶香，瞬間提升泡麵香氣層次。在茶包選擇上，最多人推薦綠茶或烏龍茶；麥茶、紅茶、金萱也可以，或者直接將市售的無糖茶加入即可完成，非常值得一試。

▲▼（業配）統一麵5種吃法。（圖／記者周宸亘攝）

▲肉骨茶風味泡麵加布丁網友反應兩極。

吃法２：肉骨茶＋布丁

當冰涼的布丁加進熱呼呼的湯麵會擦出什麼火花？曾因知名人氣網紅分享而掀起一股旋風的創意吃法，吃起來甜甜鹹鹹、湯頭溫潤，讓網友幽默形容是「台南風味拉麵」，也有人分享最佳比例是半顆布丁加入肉骨茶麵，另外半顆當餐後甜點，比例最剛好。

▲▼（業配）統一麵5種吃法。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔥燒牛肉風味麵加片起司，香氣十分濃郁。

吃法３：蔥燒牛肉＋起司

冷冷的冬天想來個暖呼呼的湯麵，來碗統一麵蔥燒牛肉風味加片起司吃起來格外香濃，牛肉湯頭香氣與奶香完美揉合根本絕配，還有老司機分享，除了加起司之外，再加一點泡菜，根本直接華麗變身韓式部隊鍋。

▲▼（業配）統一麵5種吃法。（圖／記者周宸亘攝）

▲鮮蝦風味麵加上豆漿意外受歡迎。

吃法４：鮮蝦＋豆漿

若是想要品嘗濃郁一點的風味，還可以加上豆漿，不少曾試過的網友也都認同統一麵鮮蝦風味加豆漿根本絕配，更被網友形容有「豚骨拉麵」的感覺。有網友提醒可用水和無糖豆漿比例1：2的方式沖泡，若用鍋煮注意要攪拌豆漿且不能煮太久以免煮焦，或用微波加熱後麵條悶久一點即可。

不同吃法各有支持者！網友笑：不要玩食物！

這些乍聽難以想像風味如何的創意吃法，每次都吸引大批網友討論，而且各種吃法皆有支持者，其中泡麵加茶包的創意大部分都給予好評：「泡麵＋綠茶超推啦～清爽解膩」；讓許多人想嘗試的是鮮蝦麵加豆漿：「鮮蝦＋豆漿有豚骨味很濃郁」、「感覺很可以，吃起來」、「有點像是日式豆乳火鍋」、「肉燥麵也可以加豆漿」。

正反兩極意見爭論最激烈的則是肉骨茶麵加布丁：「布丁加半顆剛好，剩下當甜點！！」、「不要玩食物」、「我還是無法」、「奇妙的好滋味！我第一次吃也是很驚艷」。

這些創新吃法究竟好不好吃端看個人喜好，相信都別有一番風味，也有不少網友反應，平時不知道吃什麼泡麵，買口味眾多的統一麵就對了，每個口味都好搭，還能依照自己的心情及喜好調味，難怪成為賣場年度銷量常勝軍及網路高討論度的「百搭泡麵霸主」。

ET快訊
市場直擊！全台爆蛋荒　蛋農：上架就秒殺
星宇股價慘跌！　他買在頂樓「1天就賠900萬」
亞洲大學旁工廠大火！惡臭濃煙包圍出租套房　學生緊急疏散
快訊／學測成績公布！　自然、數B滿級分人數腰斬
宋逸民涉逃漏稅「內政部4點回應了」　前教友怒揭難看吃相
快訊／蕭景田「現金放信封袋」替林杏兒買票！　火速偵結起訴
不敢相信！許光漢夢幻同框宋慧喬　合照網全炸：突破次元了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全台大缺蛋！賣場曝「每日雞蛋賣光時間點」　每人限購2盒

百搭泡麵霸主統一麵超神吃法！網：別玩食物

今天揪團了！　超商「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝6天

全台通路「超殺優惠」懶人包！面紙買1送1、哈根達斯特價59元

貓奴荷包又要失守！貓之日盤點必收小物　肉球刷具、防撞貓爪太萌了

炸雞控必吃！肯德基「青花椒系列」下殺67折　優惠碼一次看

微風百貨遭駭！證實接到匿名網路勒索信　90萬個資外洩

超商開賣「整顆高麗菜」了！首創用咖啡養大　還有限定便當

【廣編】228連假全台遠百「限時快閃」祭出多樣優惠及精彩活動

全聯哈根達斯限時下殺！熱美式買1送1、保養品優惠慶「臉龐解封」

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

全台大缺蛋！賣場曝「每日雞蛋賣光時間點」　每人限購2盒

百搭泡麵霸主統一麵超神吃法！網：別玩食物

今天揪團了！　超商「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝6天

全台通路「超殺優惠」懶人包！面紙買1送1、哈根達斯特價59元

貓奴荷包又要失守！貓之日盤點必收小物　肉球刷具、防撞貓爪太萌了

炸雞控必吃！肯德基「青花椒系列」下殺67折　優惠碼一次看

微風百貨遭駭！證實接到匿名網路勒索信　90萬個資外洩

超商開賣「整顆高麗菜」了！首創用咖啡養大　還有限定便當

【廣編】228連假全台遠百「限時快閃」祭出多樣優惠及精彩活動

全聯哈根達斯限時下殺！熱美式買1送1、保養品優惠慶「臉龐解封」

林明溱自稱6年赴陸84次　民進黨：建議退選當導遊「別耽誤南投」

台積電等10家半導體廠配息誠意出爐！陸行之一張表秒揭

全台大缺蛋！賣場曝「每日雞蛋賣光時間點」　每人限購2盒

連日熔斷沒效？清淨海再秀大怒神　跌近40%後漲逾40%

余宛如正式投入立委選戰　挑戰萬美玲：桃園不需要只會綁樁的大議員！

等5年！超夯「草莓優格冰淇淋」回歸　拌水果麥片+爆餡泡芙太欠吃

NCSoft與Amazon簽訂全球發行約　兩強聯手拚MMORPG新版圖

北市新舊屋鴻溝最大區　每坪價差上看50萬

連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

普丁恐被「傭兵首腦」推翻　俄軍沒瓦格納會打！傳他想逼宮上位

虎斑貓努力「嗯嗯」狂擠酸梅嘴 奴才目睹被萌翻狂喊：好可愛！

消費熱門新聞

限時4天！超商咖啡「只要10元」爽喝

超商連5天拿鐵買1送1、霜淇淋10元

肯德基「青花椒系列」下殺67折

全聯哈根達斯下殺！熱美式買1送1

逛線上旅展撿便宜　國內外旅宿、餐券下殺

超商連7天「現烤番薯第2件2折吃」

面紙買1送1！全台通路「超殺優惠」

用咖啡養大！超商開賣「整顆高麗菜」

知名賣場超夯補充維他命C

微風百貨證實遭駭　90萬個資外洩

超商最新草莓優格巧克力霜淇淋開吃

超商大杯美式／拿鐵買2送1爽喝6天

超商9款地瓜新品！地瓜冰淇淋超欠吃

速食店「甜不辣買1送1」爽吃8天！

更多熱門

相關新聞

網嘆：這竟是泡麵？

網嘆：這竟是泡麵？

台灣的速食麵市場一年約有140億元商機，統一身為泡麵龍頭致力追求讓麵食更貼近新生代的飲食生活，經歷15年的麵身專研，打破傳統泡麵侷限，開創出麵體的新世代－沖泡式非油炸麵，讓忙碌消費者只要簡單沖泡就可享受現煮麵般的口感。

泡麵界天花板網友推：搶麵館生意

泡麵界天花板網友推：搶麵館生意

吃起來像現煮一樣　小時光麵館顛覆泡麵食感

吃起來像現煮一樣　小時光麵館顛覆泡麵食感

小時光麵館新品擄獲香麻愛好者！

小時光麵館新品擄獲香麻愛好者！

居家備餐神隊友　吃不膩食譜全搞定

居家備餐神隊友　吃不膩食譜全搞定

關鍵字：

統一麵

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

更多

最夯影音

更多
桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面