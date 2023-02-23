百搭泡麵霸主統一麵超神吃法！網：別玩食物

▲百搭泡麵霸主「統一麵」眾多吃法引發網友熱議。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

口味多元的泡麵堪稱國民美食，隨時方便煮又有飽足感成為許多家庭必備神物，然而泡麵加蛋、蔬菜的標準吃法已經不稀奇，網路流傳許多網友活用百搭泡麵霸主「統一麵」各種口味「混搭」豆漿、布丁......等，簡單卻富有創意的吃法引發網友熱議，特別盤點４大統一麵創新吃法，快來看看你最想試哪一種？

▲肉燥湯麵加茶包，湯頭瞬間變清爽。

吃法1：肉燥湯麵＋茶包

傳統湯泡麵吃法也可以輕鬆玩創意！有網友分享，在泡麵裡加入茶包，湯頭瞬間變清甜，吃起來不只解膩還有淡淡茶香，瞬間提升泡麵香氣層次。在茶包選擇上，最多人推薦綠茶或烏龍茶；麥茶、紅茶、金萱也可以，或者直接將市售的無糖茶加入即可完成，非常值得一試。

▲肉骨茶風味泡麵加布丁網友反應兩極。

吃法２：肉骨茶＋布丁

當冰涼的布丁加進熱呼呼的湯麵會擦出什麼火花？曾因知名人氣網紅分享而掀起一股旋風的創意吃法，吃起來甜甜鹹鹹、湯頭溫潤，讓網友幽默形容是「台南風味拉麵」，也有人分享最佳比例是半顆布丁加入肉骨茶麵，另外半顆當餐後甜點，比例最剛好。

▲蔥燒牛肉風味麵加片起司，香氣十分濃郁。

吃法３：蔥燒牛肉＋起司

冷冷的冬天想來個暖呼呼的湯麵，來碗統一麵蔥燒牛肉風味加片起司吃起來格外香濃，牛肉湯頭香氣與奶香完美揉合根本絕配，還有老司機分享，除了加起司之外，再加一點泡菜，根本直接華麗變身韓式部隊鍋。

▲鮮蝦風味麵加上豆漿意外受歡迎。

吃法４：鮮蝦＋豆漿

若是想要品嘗濃郁一點的風味，還可以加上豆漿，不少曾試過的網友也都認同統一麵鮮蝦風味加豆漿根本絕配，更被網友形容有「豚骨拉麵」的感覺。有網友提醒可用水和無糖豆漿比例1：2的方式沖泡，若用鍋煮注意要攪拌豆漿且不能煮太久以免煮焦，或用微波加熱後麵條悶久一點即可。

不同吃法各有支持者！網友笑：不要玩食物！

這些乍聽難以想像風味如何的創意吃法，每次都吸引大批網友討論，而且各種吃法皆有支持者，其中泡麵加茶包的創意大部分都給予好評：「泡麵＋綠茶超推啦～清爽解膩」；讓許多人想嘗試的是鮮蝦麵加豆漿：「鮮蝦＋豆漿有豚骨味很濃郁」、「感覺很可以，吃起來」、「有點像是日式豆乳火鍋」、「肉燥麵也可以加豆漿」。

正反兩極意見爭論最激烈的則是肉骨茶麵加布丁：「布丁加半顆剛好，剩下當甜點！！」、「不要玩食物」、「我還是無法」、「奇妙的好滋味！我第一次吃也是很驚艷」。

這些創新吃法究竟好不好吃端看個人喜好，相信都別有一番風味，也有不少網友反應，平時不知道吃什麼泡麵，買口味眾多的統一麵就對了，每個口味都好搭，還能依照自己的心情及喜好調味，難怪成為賣場年度銷量常勝軍及網路高討論度的「百搭泡麵霸主」。