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「全嘉在藝起2.0」系列活動起跑　展現嘉義藝文軟實力

▲▼「全嘉在藝起2.0系列活動」--弦管樂音天籟鳴 諸羅印象幸福濃 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼「全嘉在藝起2.0系列活動」--弦管樂音天籟鳴 諸羅印象幸福濃 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

最悠美的音樂，一定要與好的朋友分享! 19日下午4時起，「全嘉在藝起2.0」在文化公園諸羅印象廣場有「嘉義市交響樂團」及「嘉頌重奏團combo青年團」，以悠揚的弦樂四重奏演出耳熟的經典名曲，與大家一同沐浴在幸福、快樂的樂音中，分享優美藝術、愉悅的嘉義生活。

▲▼「全嘉在藝起2.0系列活動」--弦管樂音天籟鳴 諸羅印象幸福濃 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，藝術是美好生活的再想像，嘉義市是管樂之都，音樂是嘉義人的DNA。「全嘉在藝起2.0」活動，感謝各優秀在地團隊，透過創新偶戲、曼妙舞蹈與悠揚樂音等精彩節目，展現精湛的技藝及軟實力，「藝」起徜徉在濃濃的藝文氛圍之中，讓受疫情影響的各行業朋友獲得最大支持與鼓勵，持續攜手合作，共創真善美的美好社會。

文化局表示，音樂是沒有語言、文字的詩歌，「嘉義市交響樂團」及「嘉頌重奏團combo青年團」，均獲選本市多年傑出表演團隊，無論在技法精進及提攜後進等方面持續保持熱情與活力，讓城市充滿愉悅、幸福氛圍。

▲▼「全嘉在藝起2.0系列活動」--弦管樂音天籟鳴 諸羅印象幸福濃 。（圖／嘉義市政府提供）

本次「嘉義市交響樂團」特別透過弦樂四重奏、打擊樂組合帶來《宮崎駿動畫配樂音樂會》，帶領大小朋友暢遊日本宮崎駿動畫。「嘉頌管樂團combo青年團」以「創造無限的不可能」為主軸，從西洋經典到台灣老歌、爵士樂到現代流行，聲聲動聽，展現團員們對藝術的熱情，讓嘉義的管樂文化及幸福的樂音，充盈在公園之中。

「全嘉在藝起2.0」隊帶來24場精彩的藝文展演活動，目前已辦理21場。24日最後一場由「不可無料劇場」於嘉義舊酒廠文創園區辦理「報紙偶操作工作坊」，敬請市民朋友把握最後機會，共襄盛舉一起共享愉悅的藝術時光。

各場詳細表演資訊，請查閱https://www.facebook.com/WECHIAYI，及嘉義市政府文化局音樂廳fb官網。

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