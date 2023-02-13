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嘉義市情人約會秘境大公開　花海搭配「100+Select 潮選店」

▲▼ 情人節嘉市新秘境 潮選花旅體驗橘色浪漫 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 情人節嘉市新秘境，潮選花旅體驗橘色浪漫 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

互訴甜蜜與浪漫的西洋情人節即將到來，戀人們除了以玫瑰、巧克力、情人節大餐表愛意，嘉義市政府為戀人們規劃獨有的「潮選浪漫花旅」，情侶攜手同遊花海美景，共享甜點美食，再為彼此挑選專屬的花磚情人禮，從早玩到晚，為戀情幸福加溫。2月14日前參加「西洋情人節告白」活動，還可抽電影券，想要和心儀的對象一起看電影的民眾，趕快把握機會！

▲▼ 情人節嘉市新秘境 潮選花旅體驗橘色浪漫 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉義市有豐富的文旅景點與巷弄創意美食。市立美術館、嘉義文創園區、花磚博物館、檜意森活村、車庫園區、舊監獄、實驗木場等熱門景點，每逢假日吸引滿滿人潮。情人節正逢炮仗花季，嘉義農業試驗分所外牆的炮仗花現正怒放中，一串串橘黃色絕美花瀑綿延數百公尺，令人驚艷，是嘉義市的季節限定新秘境，歡迎民眾來嘉度過嘉式浪漫的情人節。

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張婉芬進一步指出，嘉義市還有許多老宅改裝的好拍風格小店，市府盤點了「100+Select 嘉市潮選店」，每間潮選店都有屬於自己的故事，享受職人精湛的手藝，也是戀情加溫的獨「嘉」秘笈。位於西榮街「木木彡甜點咖啡」，甜點師Alison、在湛盧學藝多年的咖啡師，以及熱心服務的Gary，讓享用咖啡與甜點充滿生活儀式感，店裏也提供婚禮小物糕點接單服務。

▲▼ 情人節嘉市新秘境 潮選花旅體驗橘色浪漫 。（圖／嘉義市政府提供）

熱愛料理的Yumi想開一間可以吃到鹹食、可以吃飽的輕食餐廳。「岬島 Jia Daò」取自於台語發音的「吃午餐」，一進店門，連續的拱形窗長廊，讓人彷彿置身美術館；店門口曾是老銀行ATM提款機凹槽處，更改造成可愛的情人座窗台，處處是巧思。店內提供義大利麵、輕食拼盤、手作戚風蛋糕與布丁與多種飲品，滿足不同的味蕾。

▲▼ 情人節嘉市新秘境 潮選花旅體驗橘色浪漫 。（圖／嘉義市政府提供）

「舊時光新鮮事」主理人Angela發揮醫護專業，研發刺激視、聽、味、觸、嗅覺五感體驗的咖哩簡餐，享受美食同時健腦。Angela深刻了解阿里山林鐵與日式老屋等城市資產的珍貴，偶遇老屋招租，立即接手，盡力保留珍貴老屋讓年輕人欣賞。「100+Select 嘉市潮選店」每間都是精彩的生命劇場，相關資訊可至嘉義市觀光旅遊網（https://travel.chiayi.gov.tw ）查詢。

▲▼ 情人節嘉市新秘境 潮選花旅體驗橘色浪漫 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市還有全台第一也是唯一的台灣花磚博物館，館內充滿世界級珍貴的花磚文化，111年9月完成歷史建築的結構加強後重新開館，呈現更美的花磚展覽。台灣花磚博物館曾赴日本、南韓展出或推出限定商品，並獲總統府、外交部選定為臺灣外交禮品，深受國際矚目。無論是熱戀中的情侶，或是友達以上，戀人未滿的曖昧好友，來到花磚博物館為彼此挑選情人節禮物，讓感情再升溫。

▲▼ 情人節嘉市新秘境 潮選花旅體驗橘色浪漫 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處表示，想要和心儀的對象一起看電影民眾，即日起至112年2月14日，趕快到「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁按讚，參加「西洋情人節告白活動」，並以嘉義市最新景點KANO遊客中心為背景拍照，留言告白分享貼文，就有機會獲得嘉義市in89豪華影城電影券2張，歡迎粉絲把握時間，踴躍參與。

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