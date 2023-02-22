彰化芬園自行車道驚見毒蛇出沒！1.5米雨傘節嚇壞鄉親

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉舊社、竹林村附近自行車道，經常有不少遊客騎車健行，但近來被釣客目擊到有眼鏡蛇及雨傘節在沿線出沒，驚嚇不已，也有不少人認為是民間團體做功德野放有關，更擔憂蛇的毒性強，被咬到肯定沒命；農業處呼籲，民眾一旦發現有毒蛇出沒，千萬不要挑釁，或是打119、通報專農業處前往捕抓。

▲彰化芬園鄉自行車步道眼鏡蛇及雨傘節出沒。（圖／陳姓民眾提供）

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▲彰化芬園鄉自行車步道毒蛇死亡。（圖／陳姓民眾提供）

貓羅溪沿岸在2020年間，有民眾在芬草路就曾遇見過眼鏡蛇，最近堤防旁的自行車道又再度被釣客發現，還有的被路殺斷成好幾截，有的死了翻白肚，引發人心惶惶，不少人認為有可能是春天來了，蛇也開始出沒了，也有人認為清明節快到了，掃墓的民眾燒雜草把蛇都趕出巢穴、也有人把矛頭指向與民間團體做功德放生有關。

▲彰化芬園鄉自行車步道毒蛇被路殺。（圖／陳姓民眾提供）

陳姓民眾說，「若這些蛇沒毒也就算了」，但這是超毒的眼鏡蛇跟雨傘節，一旦被咬命就沒了，希望相關單位能協助清除毒蛇。根據民眾拍下的雨傘節照片顯示，其長度約有150公分，應該是成蛇。

據消防局統計，彰化縣一年委外抓蛇有4000件，也呼籲民眾經過芬園自行車道沿線時務必要提高警覺，農業處對此也提醒民眾，一旦遇到毒蛇，請千萬不要做出挑釁的危險動作，可立即撥打消防局119、或是通報農業處，委派抓蛇人員前往處理。