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「昇豐128號」漁船失聯4天　漁業署：持續搜尋不放棄希望

▲東港籍「昇豐128號」漁船赴太平洋海域作業失聯搜尋中。（圖／漁業署提供）

▲東港籍「昇豐128號」漁船赴太平洋海域作業失聯搜尋中。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

屏東縣東港籍「昇豐128號」鮪釣漁船於2月18日2時在太平洋公海失聯，迄今已逾4天無音訊，船上1名台籍船員及5名印尼籍船員，目前仍生死不明。漁業署今（22）表示，2艘本國籍漁船今前往可能漂流的海域協助搜尋，並無所獲，強調搜救任務會持續，不放棄任何希望。

漁業署指出，「昇豐128號」於台灣時間2月8日於東港鹽埔漁港出海， 2月18日2時距帛琉馬拉卡港西北方414浬處，船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）同時斷訊，於該海域作業的鄰近友船亦無法與該漁船取得聯繫。漁船失聯前曾跟船東回報，當地海況不好。

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漁業署遠洋漁業組組長林頂榮今表示，20日獲報後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救中心洽請美、帛琉等鄰近國家搜救單位協助搜尋，截至今天下午為止，尚無所獲，因漁船失聯前曾跟船東回報，當地海況不好，因此初步排除是海上衝突或挾持事件，比較可能因為海象不佳遭遇船難，或單純的機械故障導致失聯。

林頂榮說，美方已經劃定「昇豐128號」可能漂流的海域，並請兩艘經過的商船前往察看，本國籍2艘鄰近漁船也加入搜尋，目前均無所獲，搜救任務會持續進行，不放棄任何希望。

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