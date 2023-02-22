獨子遭落石擊中墜深谷亡　前立委林豐喜悲慟「讓他回歸山林吧」

▲前立委林豐喜獨子林維新墜落200公尺深的山谷身亡，林哀嘆「讓他回歸山林吧」。（圖／林豐喜授權提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中前立委林豐喜45歲獨子林維新20日攀登花蓮縣五甲崩壁時，疑因被落石擊中，摔落約200深的山谷身亡，林豐喜昨天下午接獲通知，昨晚帶著妻子、女兒連夜趕赴花蓮，林今天下午受訪時語氣平靜的說，他擔任潭子登山會會長時，兒子從小就常跟他上山下海，熱愛大自然，如今發生憾事，「就讓他回歸山林吧。」

林豐喜傳LINE賴告訴身邊好友「告訴你一件很不幸的事，我兒子林維新帶隊去花蓮登玉山群峰摔到峽谷身亡，我現在在坐火車到花蓮處理」，消息傳出，引發親友一陣唏噓。

「當然會難過，他是我獨子」，林豐喜平靜的說，目前得知的過程是，維新和朋友去爬山，不料被落石擊中，人就滾到懸崖，大約有200公尺深，遺體目前已暫時移到較平坦的地方，但搜救人員要抵達現場，還得繞很遠的路，而且還必須移到第二個平坦點，如果天候良好，才能進行吊掛。

林豐喜的好友說，林擔任潭子登山會長時，非常疼愛兒子，小時候就常帶著獨子到處爬山，從小就培養出兒子親近大自然的個性，長大後的林維新也熱愛各種運動，曾是自由車國手，也領有高山嚮導證，經常帶國內外友人溯溪、騎單車、爬山、露營等，如今傳出山難，朋友們都在臉書追念留文，令人看得難過。