知名登山領隊「虎哥」慘了！強攻頂害隊友墜谷亡　法官判賠346萬

▲張姓男子在秀姑坪附近，墜落山谷當場身亡。（圖／資料畫面）

記者白珈陽／台中報導

知名登山領隊「虎哥」王姓男子2019年於臉書收費招攬登山，張姓男子等人參加攀登八通關古道，但行前玉管處已公布高山有積雪現象，王男卻未對雪攀裝備嚴格監督，甚至上山後遇到其他登山隊告知雪況、天候嚴峻，不宜再前進，仍堅持帶隊登山，張男最後墜落山谷慘亡。一審依過失致死罪將王男判刑1年8月，王不服提起上訴，二審駁回，仍可上訴；張家屬另提告民事求償，一審判賠346萬餘元，可上訴 。

判決指出，王男從2014年就在臉書社群招攬登山隊業務，並均由其擔任領隊，張男等5人於2019年2月間，以每人8000元團費、500元保險費，報名由王男策畫的馬博橫斷攀登行程，並於同年3月12日出團。

張男家屬主張，玉管處已於同年3月7日、11日，在官方網站公布3000公尺以上高山地區步道有積雪情況，而王男不但未在出發前告知張男等人相關資訊，也沒確實要求、監督該登山隊員須備妥雪攀裝備，僅在網路社群群組提醒隊員攜帶簡易式冰爪，更說若沒有冰爪也無須刻意準備。

出發當天，登山隊已在南投縣信義鄉東埔登山口，看見玉山北峰有積雪情形，王男未重新要求登山隊員須備好雪攀裝備再入山；同日夜宿觀高工作站時，另一團登山隊向王男告知，秀姑巒山及白洋金礦山屋均已下雪，且天候不佳，決定下撤；翌日夜宿白洋金礦山屋時，2名新加坡登山客也告知秀姑巒山天氣不佳，且有積雪，決定改走別條路線。然而王男仍決定照常進行登山行程。

登山隊15日抵達秀姑坪登山口，確實已見沿途有相當積雪，王男強行決定帶領隊員在無雪攀裝備的情形，繼續登山；同日上午10時許，該團隊攻頂後原路返程，僅穿戴簡易式冰爪的張男，不慎滑落崩壁身亡。

家屬提告，台中地院一審依過失致死罪判刑1年8月，王提起上訴，二審駁回；家屬再提民事求償。

王男否認有過失，辯稱在登山之前就有做安全宣導，要求隊員量力而為，走不動就主動撤退，且馬博拉斯橫斷線在登山界為高難度路線，有「百岳四大障礙之一」之稱，張男宣稱在參加行程前已爬過50餘座百岳，應有足夠能力自行判斷在有積雪的情況下，僅攜帶簡易式冰爪有何危險性。

王男也說，張男等人未到達八通關登山口之前已知山區下雪，他曾詢問過張等人是否撤退，但對方為了收集百岳而不願撤退；王更指控，張男曾不聽從指示，放下保命的登山杖而雙手持手機拍照，不過此說法曾被一審法官認為證據造假，不願調查，儘管王當庭抗議，法官也不予理會。

張妻、長子、次子各求償400萬元，法官審酌山難過程，認為王男跟張男應各負1/2過失責任，過失相抵後，精神撫慰金、喪葬費等費用，分別判賠124萬8300元、122萬2500元及99萬8300元。