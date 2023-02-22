退役自由車國手墜谷亡！曾遠征蒙古挑戰700km完賽　親友湧臉書哀悼

▲「曾遠征蒙古完賽」退役自由車國手林維新攀能高越嶺墜谷亡，其父、前立委林豐喜趕赴花蓮處理後事。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

前立委林豐喜的兒子林維新帶隊登能高越嶺，20日在五甲崩壁附近墜谷身亡，人在台中的林豐喜得知訊息後，已搭火車前往花蓮處理後續事宜。林維新熱愛山野，也是退役自由車國手，還曾在2013年遠征蒙古參加700公里自由車挑戰賽完賽。墜谷不幸消息傳出，親友都湧入林維新臉書哀悼。

林豐喜表示，今天天候不佳，明天將上山招魂，並等天氣轉好，進行吊掛作業，之後下山簡單處理後，就會帶兒子回台中豐原。

▲林維新曾是自由車國手，目前也是助理教練。（圖／林豐喜授權提供）



林維新的臉書上盡是分享登山、騎自行車的照片，親友透露，林維新曾是自由車國手，體力也很好，聽聞消息相當錯愕。好友們得知消息也在林維新的臉書貼文，「學長，你走得太快了，感謝過去有你的開心日子！我們會繼續向前奔馳」、「才說要一起去划船，聽到意外的訊息，希望這不是真的。」

花蓮縣消防局指出，20日下午3時41分接獲江姓女子通報，指出友人林姓男子在五甲崩壁墜落，獲報後消防局立即派警消6名、林務局巡山員2名、義消1名，共計9名出發前往目標區，抵達現場後發現林男已明顯死亡。