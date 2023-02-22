直擊／江聰淵擬選宜蘭立委　今赴黨中央會賴清德

▲江聰淵今天被媒體直擊前往民進黨中央黨部。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中常會22日通過總統及立委提名初選選務工作日程，《ETtoday新聞雲》稍早在民進黨中央黨部樓下直擊，甫競選宜蘭縣長失利的前宜蘭市長江聰淵前往中央黨部開會，他受訪說明，今天來跟民進黨主席賴清德交換一下意見，談話應該會觸及立委選舉相關話題。

相當耐人尋味的是，近期政壇盛傳，江聰淵有可能投入2024宜蘭立委選舉，然而擔任賴清德輔選基地「信賴台灣願景協會」秘書長的宜蘭前代理縣長陳金德卻發文指，大選敗北很多人要深刻檢討，可惜的是，無暇反省以為改進，要再投入大選，有那麼迫切嗎？而後更在受訪時證實，自己講的就是江聰淵。

江聰淵今天下午前往中央黨部時，「巧遇」正在樓下等待中常會結束的大批媒體，對於媒體詢問是否針對立委選舉來開會，他低調回應說，沒有啦，就來跟主席（指賴清德）交換一下意見，並透露等等應該會觸及相關話題。

媒體亦關注，現在是否有很多「宜蘭幫」的人襄助賴清德選總統？江聰淵回應，選總統需要全國鄉親共同來支持，很多民主前輩都是宜蘭人、宜蘭的政治工作者，當然不會缺席，不過不可能單靠宜蘭的政治工作者，就有辦法完成這個任務，所以現在全黨團結是最重要的。

媒體追問，是否因為擔憂英系中常委黃承國的宮廟系統不幫助賴清德，因此需要很多朋友幫忙？江聰淵強調，總統選舉每個系統缺一不可，所以民進黨會團結各界的力量，不只在宮廟，各個社團、百工百業都非常的重要。